راهنمای والدین در دوران جنگ: چگونه با کودکان خود صحبت کنیم؟

این مقاله به بررسی چگونگی برخورد والدین با کودکان در شرایط جنگی می‌پردازد و راهکارهایی برای پاسخ به سؤالات کودکان، کاهش اضطراب و ایجاد حس امنیت ارائه می‌دهد. همچنین به اهمیت صداقت، اما به زبانی ساده و متناسب با سن کودک، اشاره شده و از خطرات پنهان‌کاری و بیان بیش از حد جزئیات سخن می‌گوید.

دیروز یکی از تلخ‌ترین روزهای آغاز جنگ بود. روزی که در آن کودکان مینابی در مدرسه‌شان هدف موشک قرار گرفتند. در سراسر ایران، در اثر حملات متعدد، کودکان بی‌گناه قربانی شدند. این کودکان ، دوستان و هم‌سن‌وسالانی دارند که شاهد این حملات هولناک بوده‌اند. در این شرایط دشوار، وظیفه‌ی خانواده‌ها چیست؟ در این روزها و موقعیت‌های بحرانی، والدین چگونه باید با فرزندان خود رفتار کنند؟ در ادامه به بررسی پرسش‌هایی کلیدی می‌پردازیم که متخصصان در رسانه‌ها به آن‌ها پاسخ داده‌اند.

\آیا باید حقیقت را به کودکان گفت؟ پاسخ این است که صداقت از پنهان‌کاری و یا بیان جزئیات بیش از حد، مهم‌تر است. کودکان باید بدانند که والدینشان در کنارشان هستند و هیچ چیز از آن‌ها مخفی نمی‌شود. اما این حقیقت باید به زبانی ساده و متناسب با سن کودک منتقل شود. اگر کودک سؤالاتی در مورد وضعیت فعلی داشت، والدین باید با شفافیت و با استفاده از کلمات ساده پاسخ دهند. به عنوان مثال، به جای گفتن «اوضاع خیلی بد است» یا «ما همه در خطر هستیم»، می‌توان گفت: «در برخی مناطق مشکلاتی وجود دارد، اما ما در اینجا تلاش می‌کنیم تا از مردم محافظت کنیم و در مکانی امن هستیم». این پاسخ به کودک کمک می‌کند تا از واقعیت آگاه شود و همزمان احساس امنیت کند. پنهان‌کاری یا بیان بیش از حد حقیقت می‌تواند مشکلات روانی را تشدید کند. اگر والدین به طور کامل واقعیت را پنهان کنند، کودک احساس می‌کند چیزی از او مخفی می‌شود که این خود می‌تواند اضطراب‌آور باشد. از سوی دیگر، اگر والدین جزئیات پیچیده‌ای از وضعیت یا تحلیل‌های سیاسی را برای کودک شرح دهند، این اطلاعات می‌تواند باعث افزایش اضطراب و نگرانی در کودک شود. بنابراین، برقراری تعادل میان شفافیت و حفظ امنیت روانی کودک ضروری است.\احساس نگرانی و اضطراب در شرایط جنگی کاملاً طبیعی است. پنهان‌کاری در برابر کودکان و نوجوانان نه تنها مؤثر نیست، بلکه می‌تواند اضطراب آن‌ها را افزایش دهد. برخی از والدین با افزایش صدای موسیقی یا تلویزیون تلاش می‌کنند تا صدای انفجارها را پنهان کنند، اما کودکان با وجود این اقدامات، متوجه اضطراب والدین شده و به غیرعادی بودن شرایط پی می‌برند. بنابراین، پنهان‌کاری یا دروغ گفتن در این شرایط برای کودک قابل قبول نیست و حتی ممکن است آشفتگی او را افزایش دهد. نوجوانان (۱۲ سال به بالا) به طور گسترده به تلفن‌های هوشمند و فضای مجازی دسترسی دارند و انتظار دور بودن آن‌ها از اخبار و حوادث واقع‌بینانه غیرمنطقی است. چگونه به سؤالات کودکان پاسخ دهیم؟ اگر کودکان سؤال دارند، باید با صداقت اما به زبان ساده و با اطمینان پاسخ داده شوند و احساساتشان نادیده گرفته نشود. از کودکان بپرسید چه چیزی فهمیده‌اند و چه احساسی دارند. اگر ترس را ابراز کردند، با آرامش و قاطعیت به آن‌ها بگویید که ترسیدن اشکالی ندارد، اما باید به زندگی ادامه داد. بهتر است جملاتی مانند «من همیشه از تو مراقبت می‌کنم» به کودکان منتقل شود. زمان بیشتری را در کنار خانواده و کودک سپری کنید، به خصوص در زمان جنگ. بازی کردن، مطالعه یا حتی در آغوش گرفتن می‌تواند به ایجاد احساس امنیت کمک کند. نیازی به پنهان کردن کامل اتفاقات نیست، اما کودک نباید در معرض روایت‌های مداوم و جزئیات پراکنده درباره جنگ قرار گیرد. به کودکان یادآوری کنید که همه چیز درست خواهد شد و بر این نکته تأکید کنید که آن‌ها در امان هستند و محافظت می‌شوند. کودکان باید بشنوند که جنگ پایان می‌یابد و به زمان‌هایی اشاره شود که کودک قبلاً با ترس‌ها یا نگرانی‌هایی روبه‌رو شده و بر آن‌ها غلبه کرده است؛ مانند ترس از تاریکی یا ترس از رفتن به کلاس جدید. اگر نوجوانان دچار اضطراب، ناخن جویدن، کندن مو، کابوس شبانه یا سایر علائم اختلال باشند، در ابتدا والدین باید تلاش کنند با تشویق فرزندان به فعالیت‌های مورد علاقه، به کاهش اضطراب کمک کنند. در صورتی که شدت این علائم نگران‌کننده باشد، مراجعه به مشاوران، روان‌شناسان و متخصصان سلامت ضروری است تا نوجوانان بتوانند این مرحله را با سلامت روان بیشتری پشت سر بگذارند





