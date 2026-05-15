راهبرد ترکیه برای تحقق هدف ۱۰۰ میلیارد دلاری تجارت با روسیه در مجمع قازان

معاون وزیر تجارت ترکیه در مجمع اقتصادی روسیه و جهان اسلام بر نقش کلیدی تاتارستان، تنوعبخشی به کالاها و ایجاد نظامهای پرداخت جایگزین برای دستیابی به هدف ۱۰۰ میلیارد دلاری تجارت با مسکو تاکید کرد.
سزایی اوچارماک، معاون وزیر تجارت ترکیه، در جریان حضور در مجمع اقتصادی روسیه و جهان اسلام در شهر قازان، دیدگاههای گستردهای را درباره آینده مناسبات اقتصادی میان آنکارا و مسکو ارائه کرد.
او در این نشست راهبردی تاکید کرد که مجمع قازان تنها یک رویداد ساده نیست، بلکه به بستری مستمر و بسیار ارزشمند برای توسعه و تعمیق مناسبات اقتصادی میان کشورهای شرکتکننده تبدیل شده است. وی با اشاره به حضور پررنگ و گسترده فعالان اقتصادی و بازرگانان ترکیه در این مجمع، خاطرنشان کرد که این سطح از مشارکت نشاندهنده اشتیاق طرفین برای یافتن فرصتهای جدید در بازارهای نوظهور است.
اوچارماک به طور ویژه تاتارستان را به عنوان منطقهای قابل اعتماد و دارای پتانسیلهای صنعتی بالا برای شرکتهای ترک توصیف کرد و معتقد است که این منطقه میتواند نقش یک پل ارتباطی میان ترکیه و روسیه ایفا کند تا جریان کالا و خدمات با سرعت و کیفیت بیشتری جابجا شود. در ادامه این تحلیل، معاون وزیر تجارت ترکیه به این نکته اشاره کرد که بخش قابل توجهی از مبادلات تجاری فعلی میان ترکیه و روسیه از طریق تاتارستان مدیریت و اجرا میشود.
او با بیان اینکه توازن تجاری یکی از اولویتهای اصلی دولت ترکیه است، بر لزوم تنوعبخشی به سبد کالاهای صادراتی و وارداتی تاکید کرد. وی توضیح داد که برای رسیدن به یک رابطه پایدار، نباید تنها به چند کالای خاص تکیه کرد، بلکه باید در زمینههایی نظیر ماشینآلات صنعتی، محصولات کشاورزی پیشرفته و صنایع تبدیلی سرمایهگذاری کرد.
اوچارماک با یادآوری هدف بلندپروازانه ۱۰۰ میلیارد دلاری حجم تجارت میان آنکارا و مسکو که پیشتر توسط رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، مطرح شده بود، تصریح کرد که این هدف کاملاً دستیافتنی است. او استدلال کرد که هر دو کشور اکنون از زیرساختهای لجستیکی، ظرفیتهای تولیدی و اراده سیاسی لازم برای تحقق این رقم برخوردارند و تنها نیاز به برنامهریزیهای دقیقتر و تسهیل رویههای گمرکی است تا بازرگانان بتوانند با ریسک کمتر به فعالیت بپردازند.
یکی از محورهای کلیدی سخنان اوچارماک، تحلیل تغییرات بنیادین در زنجیره تامین جهانی و تحول در نظامهای پرداخت بینالمللی بود. وی اشاره کرد که در سایه تغییرات ژئوپلیتیک اخیر، موقعیت جغرافیایی ترکیه و روسیه به یک مزیت راهبردی تبدیل شده است که میتواند جایگزینهای کارآمدی برای مسیرهای سنتی تجارت فراهم کند.
او تاکید کرد که هر دو کشور باید برای کاهش وابستگی به سیستمهای پرداخت غربی، مکانیسمهای جایگزین و مبتنی بر ارزهای ملی را توسعه دهند تا تجارت آنها در برابر نوسانات سیاسی و تحریمها مصون بماند. علاوه بر این، وی موضوع استانداردهای بینالمللی در صدور گواهیهای حلال را مورد بحث قرار داد و بر اهمیت هماهنگی در این زمینه تاکید کرد.
او معتقد است که با تعریف استانداردهای مشترک و پذیرفته شده برای محصولات حلال، ترکیه و روسیه میتوانند سهم بیشتری از بازار محصولات غذایی و دارویی در جهان اسلام به دست آورند و کیفیت محصولات ارسالی را تضمین کنند تا اعتماد مصرفکنندگان در سطح جهانی افزایش یابد. در نهایت، این مقام تجاری ترکیه خاطرنشان کرد که همکاریهای اقتصادی با روسیه در چارچوب مجمع قازان میتواند به عنوان الگویی برای همکاریهای مشابه با سایر کشورهای عضو جهان اسلام عمل کند.
او بر این باور است که ایجاد یک شبکه تجاری متصل که از تاتارستان عبور کرده و به بازارهای آسیای مرکزی و روسیه ختم شود، میتواند هزینههای حمل و نقل را کاهش داده و سرعت رسیدن کالاها به مقصد را افزایش دهد. اوچارماک تاکید کرد که ترکیه آماده است تا تجربیات خود در زمینه مدیریت مناطق آزاد تجاری و توسعه زیرساختهای ترانزیتی را با شرکای روسی به اشتراک بگذارد تا در نهایت هر دو کشور بتوانند از پتانسیلهای متقابل برای رشد اقتصادی پایدار و ایجاد اشتغال بهرهمند شوند
