در محله مشهور بروکلین شهر نیویورک آمریکا، خروج چند نفر از دریچه‌های فاضلاب به سوءظن نیروهای امنیتی منجر شد و مقامات امنیتی برای روشن شدن ابعاد ماجرا تحقیقات رسمی را آغاز کردند.

محله مشهور بروکلین در شهر نیویورک آمریکا صحنه حادثه‌ای بسیار عجیب بود که توجه نیروهای امنیتی را به خود جلب کرد. در روزهای اخیر، خروج چند نفر از دریچه‌های فاضلاب سوءظن نیروهای امنیتی را برانگیخت و همین موضوع باعث شد مقامات امنیتی برای روشن شدن ابعاد ماجرا، تحقیقات رسمی را آغاز کنند.

پیرو این حادثه، تیم‌های واحد خدمات اضطراری با همکاری مسئولان محیط‌زیست وارد عمل شدند و شبکه فاضلاب را بررسی کردند. این بررسی‌ها نشان داد هیچ تهدیدی متوجه امنیت عمومی یا شبکه تامین آب نیست. با وجود این اطمینان‌ها، پلیس آمریکا اعلام کرد دلیل ورود این افراد به شبکه فاضلاب همچنان در دست بررسی است و تاکنون هیچ موردی از مصدومیت یا بازداشت در ارتباط با این حادثه گزارش نشده است.

شبکه ان بی سی نیویورک به نقل از یک مقام ارشد امنیتی گزارش داد، فرضیه اصلی بازرسان این است که این افراد در جست‌وجوی اشیا یا اموال ارزشمندی بوده‌اند که ممکن است وارد شبکه فاضلاب شده باشد؛ از جمله جواهرات یا تلفن‌های همراهی که در جریان آب وارد لوله‌های فاضلاب شده‌اند





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