درحالی که تحقیقات پلیس و قاضی ویژه قتل عمد برای رازگشایی از مرگ دختر ۱۸سالهای که جسدش در کوههای خلج مشهد کشف شد، ادامه دارد، دو پسر جوان و یک دختر ۱۷ساله پشت پرده این ماجرای وحشتناک را فاش کردند. بررسیهای پلیس و قاضی نشان داد که این دختر جوان در یک دورهمی شبانه در خانه اجارهای جان خود را از دست داده و جسدش به کوههای خلج انتقال داده شده است.
به گزارش روزنامه خراسان، در یکی از روزهای تعطیلی اواخر بهمن سال گذشته، موتورسوارانی که برای کوهپیمایی به کوههای خلج رفته بودند، ناگهان با جسد دختری جوان روبرو شدند که در پهنای کوه قرار داشت. آنها با حیرت و ناباوری به جسد نگریستند و با پلیس ۱۱۰ تماس گرفتند. بدین ترتیب، منطقه مذکور به قرق نیروهای انتظامی درآمد.
با حضور قاضی ویژه قتل عمد و گروه تخصصی کارآگاهان پلیس آگاهی در محل کشف جسد، فرضیههای گوناگون جنایی زیر ذرهبین تحقیقات میدانی قرار گرفت و بررسیهای قاضی وحید خاکشور برای رازگشایی از این معمای پیچیده آغاز شد. اگرچه دختر مذکور لباسهای مرتبی به تن داشت، اما هیچ گونه مدارک شناسایی یا سرنخی که هویت وی را آشکار کند، به دست نیامد.
از سوی دیگر، پیدا شدن لنگه کفش و چگونگی قرار گرفتن جسد در پهنای کوه، حکایت از آن داشت که این دختر جوان در منطقهای دیگر جان باخته است و فرد یا افرادی جسد او را به کوههای خلج انتقال داده و سراسیمه آن را رها کردهاند. در همین حال، قاضی شعبه ۲۵۸ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد بر اساس تجربیات قضایی خود، دستور جستوجو برای یافتن سرنخی از این ماجرای وحشتناک تا شعاع بیشتری در اطراف کوه را صادر کرد.
تلاشهای کارآگاهان جنایی به نتیجه رسید و یک دستگاه گوشی تلفن همراه در همان منطقه کشف شد که احتمال میرفت متعلق به دختر مذکور باشد، اما همه پیامها و محتویات داخل آن حذف شده بود. با این حال، گوشی مذکور سرنخ مهمی برای افسران کارآزموده پلیس جنایی بود. آنها با راهنماییهای تخصصی مقام قضایی، بیدرنگ به رمزگشایی گوشی پرداختند و موفق شدند هویت دختر مذکور را کشف کنند که «هـ» نام داشت و ۱۸ بهار از عمرش گذشته بود.
بازیابی شمارههای تماس و محتویات گوشی نشان داد که او با دختر ۱۷سالهای به نام «ن» ارتباط بسیار صمیمانه و نزدیکی دارد. به همین دلیل، کارآگاهان با هماهنگی قاضی ویژه قتل عمد، دختر ۱۷ساله را احضار کردند و از او درباره آشناییاش با «هـ» پرسیدند.
این دختر که اضطراب عجیبی وجودش را فراگرفته بود، با بیان این که با «هـ» رفاقت دیرینه دارد، به ماجرای شب قبل از کشف جسد اشاره کرد و گفت: آن شب من و «هـ» با هم بودیم و در بولوار صیادشیرازی و خیابانهای دیگر مدتی راه رفتیم تا این که حدود نیمه شب من به خانه خودمان بازگشتم و از یکدیگر جدا شدیم. دیگر اطلاعی ندارم که دوستم کجا رفت!
با آن که کارآگاهان تردیدی نداشتند که او رازی را پنهان میکند، ادامه تحقیقات را با بهرهگیری از شیوههای پلیسی ادامه دادند و دختر ۱۷ساله نیز با دستور قاضی خاکشور به خانهاش بازگشت. اما بررسیهای نامحسوس کارآگاهان بیانگر آن بود که مادر «ن» در یکی از بیمارستانهای مشهد به عنوان عضوی از کادر درمانی فعالیت میکند و پس از جدایی از شوهرش با مرد دیگری ازدواج کرده است.
با این وجود، «ن» اوقات تنهایی بیشتری در خانه دارد و شبهایی که مادرش در مرکز درمانی به سر میبرد، او با دوستان نزدیکش شب را سپری میکند. از سوی دیگر، سرنخهایی از ارتباط نامتعارف وی با پسر ۲۱سالهای به نام «الف» به دست آمد که او هم فرزند طلاق است و با مادرش زندگی میکند.
در شاخه دیگری از فعالیتهای اطلاعاتی کارآگاهان مشخص شد که مادر دختر ۱۸ساله نیز خانهدار است و بعد از مرگ شوهرش، سرپرستی دو دختر خود را به عهده گرفته بود و به زندگی با آنها ادامه میداد که اکنون جسد یکی از دخترانش در کوههای خلج پیدا شده است. با جمعبندی این سرنخها، کنکاشهای تخصصی در گوشی کشف شده نیز نشان داد که دختر ۱۸ساله هم با پسر جوانی به نام «ح» روابط عاطفی دارد و همه این ۴ نفر هنگام گشتوگذار در یکی از پارکهای مشهد با یکدیگر آشنا شده و روابط عاطفی برقرار کردهاند.
این گونه بود که تحلیلهای کارشناسی زیر نظر قاضی ویژه قتل عمد به دوستیهای خیابانی گره خورد و در نهایت با جمعآوری یک سری اسناد و شواهد، دستور دستگیری ۲ پسر جوان ۲۱ و ۲۹ ساله از سوی مقام قضایی صادر شد. بدین ترتیب، کارآگاهان «دایره مرگهای مشکوک» به سرپرستی سروان سیفی، موفق شدند دو پسر مذکور را شنبه گذشته در منطقه قاسمآباد و بولوار پیروزی دستگیر کنند.
این دو جوان وقتی در برابر دلایل مستند و انکارناپذیر قرار گرفتند، به ناچار لب به اعتراف گشودند و راز یک دورهمی شبانه در خانه اجارهای را فاش کردند. پسر ۲۹ساله که در یک نانوایی مشغول کار است، درباره چگونگی مرگ «هـ» به افسران اداره جنایی پلیس آگاهی گفت: آشنایی ما ۴ نفر از حدود ۳ ماه قبل شروع شد و به ارتباط عاطفی کشید تا این که شب حادثه (۲۱ بهمن) خانهای ۵۰ متری در محله رستگاری مشهد اجاره کردم و با پژو ۲۰۷ خودم به دنبال «هـ» رفتم.
سپس ۴ نفری قرار شد دورهم باشیم. به همین خاطر مقداری مشروبات الکولی نیز از منطقه الهیه تهیه کردیم و نوشیدیم. بعد هم در همان خانه اجارهای خوابیدیم، اما صبح که از خواب بیدار شدیم، ناگهان صحنه عجیب و ترسناکی مقابل چشمانمان قرار گرفت.
«هـ» که گویی خون دماغ شده و کف از دهانش ریخته بود، وضعیت طبیعی نداشت و در حالت بیهوشی به سر میبرد. هرچه تکان دادیم، پاسخی نداد. خیلی ترسیدیم و نمیدانستیم چه اتفاقی افتاده است. به همین دلیل «ن» با مادرش تماس گرفت که اطلاعاتی از امور پزشکی داشت و اوضاع «هـ» را برایش بازگو کرد.
سپس با پیشنهاد مادر «ن» بلافاصله «هـ» را روی کولم انداختم و به درون پژو ۲۰۷ انتقال دادم. با آن که استرس و اضطراب زیادی داشتم، اما خودم رانندگی کردم تا نزدیک بیمارستان فارابی رسیدیم، اما هنوز وارد مرکز درمانی نشده بودیم که فهمیدیم «هـ» دیگر نفس نمیکشد و جان خود را از دست داده است. وحشتزده بودیم. به هیچ وجه نمیتوانستیم تصمیم درستی بگیریم.
ترس همه وجودمان را گرفته بود. در این شرایط فکر کردیم جسد را در جایی رها کنیم تا پای ما به ماجرای مرگ او کشیده نشود. با یک صحنهسازی چند پیام صوری هم با گوشی «هـ» رد و بدل کردیم و سپس به طرف کوههای خلج به راه افتادیم
