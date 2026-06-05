آندرسن رابرتسون پس از نه سال بازی برای لیورپول به تاتنهام می‌پیوندد. کاپیتان پیشین تیم خوشامدگویی عاطفی خود را به بازیکن اسکاتلندی جدید اعلام کرد.

رابرتسون پس از پایان قراردادش با لیورپول به تاتنهام پیوست. به دلیل حضور وی در سفر تیم ملی اسکاتلند به ایالات متحده، در ویدئوی معرفی رسمی باشگاه حضور پیدا نکرد.

به جای او مایکل داوسون، کاپیتان پیشین تاتنهام، خبر انتقال را اعلام کرد. داوسون که ۴۲ ساله است و سابقه بازی برای تیم ملی انگلیس را نیز دارد، در زمان حضور رابرتسون در هال سیتی، کاپیتان او بود و در پیام خوشامدگویی خود به صورت احساسی از تاریخ و هویت باشگاه سخن گفت. او نوشت که پیراهن با خروس روی نشان هویت تاتنهام از سال ۱۸۸۲ به شمار می‌آید و نسل‌های پیشین آن را پوشیده‌اند.

داوسون بیان کرد این باشگاه برای او همانند یک خانواده بوده و برای هر عضو جدید جایی دارد. او افزود که نامی که بر پیراهن می‌نویسند فرصتی است برای افزودن فصل جدیدی به تاریخ باشگاه و به عنوان هم‌تیمی و کاپیتان سابق رابرتسون، خوشحالی خود را از حضور او در تاتنهام ابراز کرد





EtemadOnline / 🏆 9. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

آندرسن تاتنهام رابرتسون لیورپول انتقال

United States Latest News, United States Headlines