آندرسن رابرتسون پس از نه سال بازی برای لیورپول به تاتنهام میپیوندد. کاپیتان پیشین تیم خوشامدگویی عاطفی خود را به بازیکن اسکاتلندی جدید اعلام کرد.
رابرتسون پس از پایان قراردادش با لیورپول به تاتنهام پیوست. به دلیل حضور وی در سفر تیم ملی اسکاتلند به ایالات متحده، در ویدئوی معرفی رسمی باشگاه حضور پیدا نکرد.
به جای او مایکل داوسون، کاپیتان پیشین تاتنهام، خبر انتقال را اعلام کرد. داوسون که ۴۲ ساله است و سابقه بازی برای تیم ملی انگلیس را نیز دارد، در زمان حضور رابرتسون در هال سیتی، کاپیتان او بود و در پیام خوشامدگویی خود به صورت احساسی از تاریخ و هویت باشگاه سخن گفت. او نوشت که پیراهن با خروس روی نشان هویت تاتنهام از سال ۱۸۸۲ به شمار میآید و نسلهای پیشین آن را پوشیدهاند.
داوسون بیان کرد این باشگاه برای او همانند یک خانواده بوده و برای هر عضو جدید جایی دارد. او افزود که نامی که بر پیراهن مینویسند فرصتی است برای افزودن فصل جدیدی به تاریخ باشگاه و به عنوان همتیمی و کاپیتان سابق رابرتسون، خوشحالی خود را از حضور او در تاتنهام ابراز کرد
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