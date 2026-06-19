رئیس دولت پاکستان و ولی‌عهد عربستان در گفت‌وگوی تلفنی، ضرورت پیشرفت در مذاکرات ایران و آمریکا را تأکید کردند. این گفت‌وگو در آستانه نشست وزرای خارجه چهار کشور منطقه در قاهره صورت گرفت و بر اهمیت دیپلماسی به‌جای تنش‌ها تأکید شده است.

نخست وزیر پاکستان و ولیعهد عربستان سعودی در گفت‌وگویی تلفنی، اطمینان از پیشرفت در مرحله بعدی مذاکرات بین ایران و ایالات متحده را حیاتی دانستند.

این تماس در آستانه برگزاری نشست چهار جانبه وزرای خارجه پاکستان، عربستان، ترکیه و قطر در قاهره صورت گرفت. به گزارش ایرنا از روابط عمومی دفتر نخست وزیری پاکستان در اسلام‌آباد، در بیانیه کاخ نخست وزیری آمده است: شهباز شریف، از ولیعهد سعودی به خاطر حمایت پایدار و مداومش از تلاش‌های صلح پاکستان و درایت عربستان در طول این بحران قدردانی کرد.

محمد بن سلمان نیز امضای موفقیت‌آمیز یادداشت تفاهم اسلام‌آباد بین تهران و واشنگتن را به نخست وزیر و فرمانده ارتش پاکستان تبریک گفت. آنان توافق کردند که اکنون، اطمینان از پیشرفت مرحله بعدی مذاکرات بین ایران و ایالات متحده و حل و فصل مسائل معوقه از طریق گفت‌وگو و دیپلماسی حیاتی خواهد بود. سران پاکستان و عربستان بر لزوم هوشیاری در برابر هرگونه تلاشی برای ایجاد اختلال در روند مذاکرات تاکید کردند.

به گزارش ایرنا، جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران بامداد نهم اسفند ماه ۱۴۰۴ (۸ مارس ۲۰۲۶) آغاز شد. پس از چهل روز درگیری سنگین، در حالی که پاسخ‌های قاطع نیروهای مسلح ایران در عملیات مختلف از جمله سرنگونی جنگنده‌های پیشرفته دشمن، هدف‌گیری ناوهای جنگی آمریکایی در آب‌های جنوب و بستن تنگه هرمز، طرف مقابل را به بن‌بست نظامی کشانده بود، آمریکا و رژیم صهیونیستی ناچار به درخواست آتش‌بس و آغاز مذاکرات شدند.

سرانجام در بیستم فروردین ۱۴۰۵ (۹ مه ۲۰۲۶) توافق آتش‌بس موقت با میانجیگری پاکستان اعلام و مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا در اسلام‌آباد آغاز شد. با این حال، در ادامه آمریکا و رژیم صهیونیستی این توافق آتش‌بس را نقض کردند و با پاسخ قاطع جمهوری اسلامی ایران مواجه شدند.

بامداد بیست‌ویکم خرداد ۱۴۰۵ (۱۰ ژوئن ۲۰۲۶)، پاکستان به‌عنوان میانجی اصلی از حصول توافق صلح میان ایران و آمریکا خبر داد و در بیست‌وهشت خرداد (۱۸ ژوئن) تفاهم‌نامه اسلام‌آباد توسط رؤسای جمهور دو کشور امضا شد. بر اساس این تفاهم‌نامه، جنگ و عملیات نظامی در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان پایان یافته و محاصره دریایی علیه ایران نیز به‌طور کامل خاتمه یافته است.

تحلیلگران نظامی معتقدند آنچه آمریکا را به پای میز مذاکره کشاند، ناتوانی در برابر پاسخ‌های قاطع و غافلگیرکننده نیروهای مسلح ایران بود؛ موضوعی که به باور آنان نشان داد هیچ تجاوزی بدون پاسخ پشیمان‌کننده نخواهد ماند





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