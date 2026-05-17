رئیسجمهور برزیل در مصاحبه با واشنگتنپست، علیه جنگ آمریکا با ایران موضع گرفت و از دلایل خود برای حفظ روابط شخصی با دونالد ترامپ سخن گفت. او در مصاحبه با واشنگتن پست میگوید رابطه شخصیاش با دونالد ترامپ میتواند به جذب سرمایهگذاری آمریکایی، جلوگیری از تعرفهها و تحریمهای بیشتر و تضمین احترام به دموکراسی برزیل کمک کند. لولا تصریح کرد: «ترامپ میداند که من با جنگ علیه ایران مخالفم، با مداخله او در ونزوئلا مخالفم و نسلکشی که در فلسطین اتفاق میافتد را محکوم میکنم.» اظهارنظر جدید رئیسجمهور برزیل در حالی بیان شده که مقامات برزیلی به دفعات مخالفتشان را با جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل علیه ایران اعلام کردهاند.
