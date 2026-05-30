ناوروتسکی به دلیل حمایت اوکراین از ارتش شورشی UPA و دلایل سیاسی-اقتصادی، مخالف پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا شد؛ واکنشهای احتمالی کیف و اثرات بر مسیر الحاق بررسی میشود
کارول ناوروتسکی، رئیسجمهور لهستان ، بهصورت صریح بر علیه عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا موضع گرفت و دلایل تاریخی و سیاسی را برای این مخالفت مطرح کرد.
وی ارجاع داد به نقش ارتش شورشی اوکراین (UPA) در دوران جنگ جهانی دوم که بهگفته لهستان هزاران کشوری، از جمله زنان و کودکان، را در مناطق وولینیا و گالیسیا شرقی شکار کرده بود. بر پایه این دلایل، او اظهار کرد که هیچ جایی برای افرادی که به قتل زنان و کودکان لهستانی منجر شدند، در خانواده اروپایی وجود ندارد.
این اظهارات در زمانی ساطع شد که لهستان پیشتر از حامیان اصلی مسیر پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا بود و پس از حمله روسیه به اوکراین نقش کلیدی ایفا کرده بود. در طول چندین پاراگراف، ناوروتسکی به سه دلیل محتمل برای این تغییر مسیر اشاره کرد. نخست، نزدیک شدن به انتخابات پارلمانی لهستان در پاییز سال ۲۰۲۶ که احزاب راستگرا و ملیگرای لهستان به دنبال جلب رأیهای مبتنی بر مسایل تاریخی حساس هستند.
دوم، تنشهای اقتصادی اخیر بهویژه تصمیم لهستان و مجارستان برای تمدید ممنوعیت واردات غلات اوکراین که روابط تجاری دو کشور را بههم ریخته بود. سوم، عدم پیشرفت چشمگیر اوکراین در زمینه اصلاحات قضایی و مبارزه با فساد که برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپایی، از جمله لهستان، را دلسرد کرده بود. بهنظر میرسد این عوامل بهصورت ترکیبی، زمینهساز گفتارهای سختگیرانه رئیسجمهور لهستان شدهاند.
پاسخ اوکراین هنوز بهصورت رسمی اعلام نشده اما پیشبینی میشود دولت کیف با صدور بیانیهای محکومکننده و درخواست گفتگوی تاریخی مواجه شود. همچنین احتمال برگزاری مشاورههای نزدیک با کشورهای کلیدی اتحادیه اروپا برای خنثیسازی اقتصادلیت لهستان وجود دارد. نقش ایالات متحده نیز بهعنوان میانجی بین دو دوست نزدیک در برابر روسیه میتواند مهم باشد. شهروندان و نهادهای اروپایی باید بین حمایت از اوکراین در برابر تجاوز روسیه و رعایت حساسیتهای تاریخی و امنیتی لهستان تعادل برقرار کنند.
در نهایت، اتحادیه اروپا ممکن است بهجای توقف کامل مسیر عضویت اوکراین، وضعیت نامزدی پیشرفته را در اختیار او قرار دهد تا زمان حل اختلافات تاریخی و اقتصادی فراهم شود
لهستان اوکراین اتحادیه اروپا UPA انتخابات پارلمانی