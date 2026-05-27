در مراسم بدرقه سفرای جدید ایران در ویتنام و رومانی، رئیس جمهور به ضرورت استفاده از پتانسیل‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و فناورانه برای تقویت منافع ملی و گسترش همکاری‌های مستدام اشاره کرد.

در مراسم رسمی بدرقه سفرای جدید جمهوری اسلامی ایران در ویتنام و رومانی، رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و فناورانه، مسیر توسعه متوازن روابط خارجی کشور را نوید داد.

وی بر این نکته تأکید کرد که استفاده هوشمندانه از توانمندی‌های دیپلماتیک نه تنها می‌تواند منافع ملی را تأمین کند، بلکه زمینه‌ساز گسترش همکاری‌های مستمر و پایدار در حوزه‌های مختلف خواهد شد.



همه‌جانبه‌گری در سیاست خارجی، بخصوص با اشاره به پیوندهای تاریخی و سنتی میان ایران و این دو کشور، به عنوان یکی از ارکان اساسی استراتژی دولت مطرح شد. رئیس جمهور گفت که احترام متقابل، منافع مشترک و گفت‌وگوهای پیوسته میان مقامات عالی‌رتبه، باید پایه‌گذار توسعه مناسبات دوجانبه باشد.

او امید خود را نسبت به پیدایش فصلی جدید از همکاری‌های هدفمند بین تهران، هانوی و بخارست ابراز کرد و به نقش مهم فناوری و نوآوری در ارتقای تبادلات اقتصادی و فرهنگی اشاره نمود.



سفرای جدید، آقای اکبر قاسمی و سید محسن عمادی، پس از ارائه گزارشی کامل از وضعیت کنونی روابط و فرصت‌های پیش‌روی همکاری، برنامه‌ها و پیشنهادهای خود را برای تقویت تعاملات سیاسی، تجاری و فرهنگی به رئیس جمهور تقدیم کردند.

آن‌ها نسبت به امکان گسترش پروژه‌های مشترک در حوزه‌های انرژی تجدیدپذیر، فناوری اطلاعات و آموزش اشاره داشتند و خواستار افزایش رایزنی‌های دیپلاماتیک برای رفع چالش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی شدند. رئیس جمهور نیز با تأکید بر ظرفیت‌های استراتژیک این دو کشور در زمینه‌های منطقه‌ای، خاطرنشان کرد که تعمیق گفت‌وگوهای مستمر می‌تواند به تثبیت صلح، امنیت و رشد اقتصادی نه تنها در سطح دو کشور بلکه در بقیه عرصه‌های جهانی منجر شود.

این بیانیه نشانگر تعهد حکومت به رویکردی تعادل‌پذیر و تعامل‌گرا در سیاست خارجی است که با بهره‌گیری از تمام ابزارهای دیپلماتیک، اقتصادی، فرهنگی و فناوری، سعی در ارتقاء جایگاه ایران در صحنه بین‌المللی دارد





