رئیس‌جمهور روسیه، ولادیمیر پوتین، در موسسه فناوری حرارتی مسکو، از ادامه نوسازی و توسعه نیروهای هسته‌ای استراتژیک و ایجاد سیستم‌های موشکی با قدرت رزمی افزایش یافته خبر داد. همچنین، پوتین سامانه‌های سیار مجهز به موشک‌های بالستیک غیر هسته‌ای را در شرایط جنگی و عملیات ویژه نظامی مورد استفاده قرار داد. او همچنین، پس از آزمایش موشک بالستیک قاره‌پیمای سنگین سوخت مایع، آن را قدرتمندترین سامانه موشکی جهان خواند و ظرفیت کل آن را بیش از چهار برابر هر معادل غربی دانست. همچنین، کرملین اعلام کرد که زلنسکی تنها در مسکو می‌تواند با پوتین دیدار کند و سازمان تامین اجتماعی، حقوق مستمری بگیران را از ۴۵ تا ۶۰ درصد افزایش داد.

