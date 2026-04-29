رئیس‌جمهور لبنان، ژوزف عون، در واکنش به حملات اخیر رژیم صهیونیستی به روستاهای مرزی این کشور، گفت که اسرائیل با تجاوزات خود به امنیت دست نمی‌یابد. وی تأکید کرد که لبنان به دنبال حل بحران از طریق مذاکرات است. در همین حال، حملات هوایی به روستاهای جنوب لبنان ادامه دارد و ارتش لبنان اعلام کرد که یک نظامی لبنانی در پی حمله هوایی به روستای خربه سلم به شهادت رسیده است. این حملات در حالی صورت می‌گیرد که تنش‌های منطقه‌ای همچنان ادامه دارد و کشورهای منطقه و جهانی به دنبال راه‌حلی برای کاهش تنش‌ها هستند.

رئیس‌جمهور لبنان ، ژوزف عون ، در واکنش به حملات اخیر رژیم صهیونیستی به روستاهای مرزی این کشور، با تأکید بر اینکه اسرائیل با تجاوزات خود به امنیت دست نمی‌یابد، گفت: هرگونه اقدام نظامی به جای حل مشکل، تنها به تشدید بحران منجر می‌شود.

عون در ادامه افزود: ما در هر گامی که برای حل این بحران برداشته می‌شود، با رئیس پارلمان و نخست‌وزیر هماهنگی کامل داریم و تلاش می‌کنیم از طریق مذاکرات به راه‌حلی عادلانه و پایدار برسیم. وی همچنین تأکید کرد که لبنان به دنبال راه‌حلی است که به دور از خشونت و خونریزی، منافع ملی کشور را تأمین کند.

در همین حال، شبکه الجزیره گزارش داد که جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در روزهای اخیر چندین حمله هوایی به روستاهای جنوب لبنان انجام داده‌اند. بر اساس این گزارش، شهرک‌های القلیله، فرون، برعشیت و برج قلاویه هدف حملات هوایی قرار گرفته‌اند. ارتش لبنان نیز اعلام کرد که در پی حمله هوایی به روستای خربه سلم، یک نظامی لبنانی به همراه برادرش به شهادت رسیده‌اند.

این حملات در حالی صورت می‌گیرد که تنش‌های منطقه‌ای همچنان ادامه دارد و کشورهای منطقه و جهانی به دنبال راه‌حلی برای کاهش تنش‌ها هستند. از سوی دیگر، فیدان، سخنگوی وزارت خارجه ترکیه، در واکنش به وضعیت تنگه هرمز، گفت: ایران و آمریکا باید به دنبال راه‌حلی برای باز کردن این تنگه باشند. وی همچنین از مذاکرات اسلام‌آباد برای کاهش تنش‌ها حمایت کرد. در همین زمان، ژاپن نیز عبور یک کشتی از تنگه هرمز را تایید کرد.

این در حالی است که بازارهای مالی ایران نیز با تغییرات قابل توجهی مواجه شده‌اند. بر اساس گزارش‌های اخیر، قیمت دلار آزاد در بازارهای داخلی به ۱۴ هزار تومان افزایش یافته است. همچنین، قیمت سکه پارسیان نیز تغییرات قابل توجهی را تجربه کرده است. این تغییرات در حالی صورت می‌گیرد که وضعیت اقتصادی کشور همچنان تحت تأثیر تحریم‌ها و تحولات منطقه‌ای قرار دارد





