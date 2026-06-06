رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در سخنرانی خود در مجمع عمومی و مراسم اهدای جوایز شورای روابط اقتصادی خارجی ترکیه در استانبول، گفت که با فروکش کردن بحران‌های کنونی، ترکیه چه از نظر اقتصادی، تجاری و چه از لحاظ دیپلماتیک بزرگترین برنده خواهد بود.

رئیس‌جمهور ترکیه ضمن بیان اینکه مرکز مالی استانبول به مرکز منطقه‌ای سرمایه‌گذاری، اقتصاد و تجارت جهانی تبدیل می‌شود، گفت با فروکش کردن بحران‌های کنونی ، ترکیه چه از نظر اقتصاد ی، تجاری و چه از لحاظ دیپلماتیک بزرگترین برنده خواهد بود.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه طی سخنرانی در مجمع عمومی و مراسم اهدای جوایز شورای روابط اقتصادی خارجی ترکیه در استانبول اعلام کرد: پس از فروکش کردن بحران‌های کنونی، ترکیه چه از نظر اقتصادی، تجاری و چه از لحاظ دیپلماتیک بزرگترین برنده خواهد بود. اردوغان در ادامه خطاب به (شرکت‌های بین‌المللی) گفت: پیام ما بسیار واضح و روشن است، فعالیت‌های اقتصادی خود را از ترکیه مدیریت کنید و از مزایا بهره‌مند شوید.

او افزود: فراخوان جدیدی برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی در کشورهای مختلف و شهروندان تُرک ساکن خارج داریم. رئیس‌جمهور ترکیه همچنین تصریح کرد: صادرات ترکیه در سال 2002 تنها 36 میلیارد دلار بود، اما این رقم در سال 2025 به 273.3 میلیارد دلار افزایش یافت. اردوغان اظهار داشت: صادرات کالا و خدمات ترکیه در سال 2025 با دستیابی به رقم 395.9 میلیارد دلار، رکورد جدیدی ثبت کرد.

او با اشاره به تحولات و تنش‌های جاری در منطقه و جهان، گفت: به‌رغم فضای متلاطمی که کل دنیا از جمله کشورهای توسعه‌یافته را نیز تحت تأثیر قرار داده است، ما در ترکیه به رشد خود طی 23 فصل بی‌وقفه ادامه می‌دهیم. اردوغان افزود: ارزش برند ترکیه با حل و فصل مشکلات حادی چون تروریسم و بی ثباتی در سطح جهان افزایش خواهد یافت.

رئیس‌جمهور ترکیه تاکید کرد: ثبات و امنیت بزرگترین مزیت ترکیه در وضعیت مبهمی که اقتصاد جهانی با آن روبرو است، به شمار می‌روند. اردوغان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: دولت در این برهه علی‌رغم بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، با تمام توان در کنار بخش خصوصی خواهد ایستاد. به امید خدا طی دوره آتی نه شاهد بحران‌ها بلکه شاهد فرصت‌ها خواهیم بود. بسته اقتصادی جدید نیز بخشی از این روند است.

او گفت: معتقدم که در ماه ژوئن با پشت سر گذاشتن عوامل فصلی، یک بار دیگر شاهد افزایش میزان صادرات خواهیم بود





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