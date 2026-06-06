رئیس شورای شهر تهران تأکید کرد اجرای طرح رایگان شدن مترو و اتوبوس بدون منبع جایگزین درآمد به توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی آسیب می‌زند و گفت در شرایط جنگی بودجه شهرداری کاهش یافته و نیاز به تدابیر ویژه احساس می‌شود.

رئیس شورای شهر تهران در گفت‌وگو درباره بررسی طرح تداوم رایگان شدن مترو و اتوبوس هشدار داد که اجرای چنین طرحی بدون پیش‌بینی منابع جایگزین می‌تواند بر توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی اثر منفی بگذارد.

مهدی چمران در برنامه‌ای تلویزیونی به تاریخچه این اقدام اشاره کرد و گفت در دوره‌های مختلف Guerra و آتش‌بس رایگان شدن انجام شده و پس از آن درباره ادامه آن بحث‌هایی صورت گرفته و طرحی برای بررسی تداوم یا توقف به کمیسیون‌های تخصصی شورا ارجاع شده است. وی افزود برخی معتقدند استقبال公众 از مترو افزایش می‌یابد اما اطمینان ندارند شهروندان خودروی شخصی را کنار بگذارند.

از سوی دیگر منبع جایگزین درآمد حذف شده باید مشخص شود در غیر این صورت با مشکلات مواجه خواهیم شد. در شرایط جنگی ساخت‌وساز و درآمد شهرداری کاهش یافته و بودجه جنگی ارائه می‌شود که ممکن است امکان پروژه‌های جدید را محدود کند. چمران گفت رویکردی حمایتی برای دهک‌های پایین درآمدی دانشجویان دانش‌آموزان سربازان و متأخر ازدواج در نظر گرفته می‌شود و این موضوع مربوط به انتخابات نیست چون مردم آگاه هستند.

اگر اتوبوس و متروی مناسب و باکیفیت در دسترس باشد بسیاری از شهروندان ترجیح می‌دهند از حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند. درآمد بلیت می‌تواند خرید حدود ۲۰۰ دستگاه اتوبوس در سال را ممکن کند در حال حاضر بهای بلیت بسیار کمتر از هزینه واقعی است و بخش عمده هزینه از طریق یارانه تأمین می‌شود.

از سال ۱۳۸۲ تا دوره قبل تنها ۶۴ دستگاه اتوبوس وارد شد و تعداد اتوبوس‌ها از ۱۸۰۰ به ۳۰۰۰ دستگاه رسیده اما حداقل ۶۰۰۰ دستگاه مورد نیاز است. شهردار تلاش کرده اما برخی اقدامات به دلیل مشکلات دستگاه‌های دیگر محقق نشده است. در بودجه سال جاری ۳.۶ همت درآمد پیش‌بینی شده که اگر تأمین نشود باید از بخش‌های دیگر تأمین شود و ممکن است خرید اتوبوس متوقف ماند.

مصرف روزانه بنزین تهران ۱۳۱ میلیون لیتر است و اگر هر فرد یک لیتر کمتر مصرف کند بخشی از مشکلات حل می‌شود. همه اعضای شورا برای کمک به مردم این موضوع را بررسی می‌کنند





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