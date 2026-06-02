رئیس‌جمهور اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، با استناد به گزارش‌های سرویس‌های اطلاعاتی این کشور، از احتمال حمله گسترده روسیه به اوکراین در شب آینده خبر می‌دهد. به نوشته اوکراین اینفو، این هشدار در حالی مطرح می‌شود که تعداد قربانیان حملات گسترده شب گذشته (دوشنبه شب) روسیه به پایتخت اوکراین، به ۹۰ نفر افزایش یافته است و بیش از ۵۰ مجروح نیز همچنان در بیمارستان‌ها بستری هستند.

ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین در پیامی با استناد به گزارش‌های سرویس‌های اطلاعاتی این کشور هشدار داد که ممکن است امشب نیز یک حمله گسترده از سوی روسیه انجام شود.

زلنسکی در یک پیام ویدئویی خطاب به مردم اوکراین گفت: بر اساس اطلاعات دریافتی از سرویس‌های اطلاعاتی مطلع شدیم که امشب نیز ممکن است یک حمله گسترده رخ دهد. به نوشته اوکراین اینفو، این هشدار در حالی مطرح می‌شود که تعداد قربانیان حملات گسترده شب گذشته (دوشنبه شب) روسیه به پایتخت اوکراین، به ۹۰ نفر افزایش یافته است و بیش از ۵۰ مجروح نیز همچنان در بیمارستان‌ها بستری هستند.

زلنسکی شامگاه دوشنبه نیز در پیام ویدئویی خود نسبت به احتمال وقوع یک حمله گسترده از سوی روسیه هشدار داده و از شهروندان این کشور خواسته بود تا به آژیر‌های خطر توجه ویژه داشته باشند





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