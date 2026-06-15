جوزف عون رئیسجمهوری لبنان در بیانیهای قدردانی از یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی کرد که بر توقف درگیریهای نظامی و کاهش تنشها در منطقه تأکید دارد. او خواستار تبدیل美团های这部电影 به اقدامات عملی برای پایان دائمی خشونت، ایجاد ثبات و بازسازی لبنان شد. با این حال، مواضع اسرائیل درindle توافق مبهم است و برخی از سازندگان اسرائیلی آن را رد کردهاند.
جوزف عون رئیسجمهوری لبنان در بیانیهای از یادداشت تفاهم میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال کرده و قدردانی خود را از تأکید بر توقف درگیری های نظامی و کاهش تنشها در منطقه، از جمله لبنان ، بیان کرد.
او در شبکههای اجتماعی نوشت که این یادداشت تفاهم احترام به ویژههای لبنان را در برگیرنده و اذعان میکند که ثبات و امنیت لبنان بخش جداییناپذیر هر تلاش برای تثبیت ثبات منطقه است. عون خواستار تبدیل این تفاهمات به گامهای عملی برای پایان دائمی چرخه خشونت و ایجادamethی از ثبات، امنیت، بهبود شرایط و بازسازی شد.
همچنین امیدوار است این تحول، مسیری گستردهتر برای تقویت ثبات منطقه، حفظ حاکمیت کشورها و حقوق ملتها رقم بزند وCondition برای لبنانیها فراهم کند تا در سایه دولتی امن و باثبات بر بازسازی ویرانیها و بازگرداندن زندگی عادی تمرکز کنند. پیشتر شهباز شریف نخستوزیر پاکستان که قوه میانجی اصلی مذاکرات میان ایران و آمریکا را بر عهده داشت، اعلام کرد هر دو طرف "پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبههها از جمله در لبنان" را اعلام کردهاند.
تصاویر منتشرشده نشان میدهد部分ی از ساکنان آواره جنوب لبنان پس از اعلام توافق اولیه به روستاهای خود بازگشتهاند، اما هنوز روشن نیست که آیا اسرائیل اجازه بازگشت به تمام روستاها را خواهد داد. روزنامه تایمز اسرائیل نوشت احتمالاً مجوز بازگشت بسته به موقعیت هر روستا متفاوت خواهد بود.
عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی تأکید کرده که باید توقف کامل حملات اسرائیل علیه لبنان برقرار شود، در حالی که اسرائیل کاتز وزیر دفاع اسرائیل پس از اعلام توافق اعلام کرد اسرائیل از لبنان عقبنشینی نخواهد کرد و ارتش اسرائیل بدون محدودیت زمانی در مناطق امنیتی لبنان، سوریه و غزه باقی خواهد ماند. همچنین وزیر دارایی اسرائیل این توافق را "بد" خواند و Statement اسرائیل باید به کارزار خود علیه جمهوری اسلامی ادامه دهد
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