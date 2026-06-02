رئیس دفتر رئیس‌جمهور گفت که اقدام دولت در ساماندهی نظام توزیع ارز کالاهای اساسی گام مهمی در مدیریت بازار کالا بود و اگر این اقدام انجام نشده بود، احتمال بروز قحطی در جنگ ۴۰ روزه بسیار زیاد بود.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور گفت که اقدام دولت در ساماندهی نظام توزیع ارز کالاهای اساسی گام مهمی در مدیریت بازار کالا بود و اگر این اقدام انجام نشده بود، احتمال بروز قحطی در جنگ ۴۰ روزه بسیار زیاد بود.

او افزود که اگرچه گرانی رخ داده، اما اگر کمبود و قحطی پیش می‌آمد، گرانی کالا در برابر آن به چشم نمی‌آمد. رئیس دفتر رئیس جمهور خاطرنشان کرد که دشمن وقتی در میدان جنگ نظامی در مقابل ایستادگی ملت بعثت‌یافته و نظامیان سلحشور ایران شکست خورد، همه توان خود را روی جنگ اقتصادی متمرکز کرده است.

با این وجود دولت همه توان خود را به کار خواهد بست که نظم و ثبات را به بازار و عرصه اقتصادی بازگرداند؛ رئیس جمهور شخصاً روزی چندین جلسه با موضوع اقتصاد دارد و مردم اطمینان داشته باشند که دولت برای بهبود وضعیت اقتصاد در حال تلاش شبانه‌روزی است. آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی نیز در این دیدار با ابلاغ سلام متقابل به رئیس جمهور، با تأکید بر ضرورت حفظ سرمایه اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی، هماهنگی و همراهی مردم با دولت را یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت کشور دانسته و اظهار داشتند: مردم در همه صحنه‌ها حضور دارند و با مشارکت گسترده خود از برنامه‌های کشور حمایت می‌کنند که این سرمایه ارزشمند باید حفظ و تقویت شود.

ایشان با اشاره به نقش مردم در پیشبرد امور کشور، افزودند: همکاری و همراهی مردم در شرایط مختلف همواره از عوامل پیشرفت دولت‌ها بوده است و مسئولان باید قدردان این همراهی باشند. آیت‌الله مکارم شیرازی در ادامه با ابراز نگرانی از افزایش قیمت‌ها، گرانی را مهم‌ترین دغدغه کنونی مردم عنوان کرده و تصریح کردند: آنچه امروز بیش از هر موضوع دیگری از سوی مردم مطرح می‌شود، گرانی سرسام‌آور کالاها و خدمات است؛ مسئله‌ای که فشار زیادی بر اقشار مختلف جامعه وارد کرده است.

ایشان با تأکید بر لزوم شناسایی ریشه‌های این مشکل خاطرنشان کردند: باید با برگزاری جلسات کارشناسی و بررسی‌های دقیق، منشأ اصلی این گرانی‌ها مشخص و روشن شود که چه میزان از این مشکلات به دولت، کسبه، شرایط اقتصادی و یا عوامل دیگر بازمی‌گردد تا بتوان برای آن راه‌حل مناسبی یافت. آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی همچنین به مشکلات حوزه مسکن اشاره کرده و افزودند: افزایش هزینه‌های تحویل واحدهای مسکونی و مطالبه مبالغ سنگین از کارگران، کارمندان و اقشار کم‌درآمد، موجب فشار بر آنان شده است و دولت باید برای کاهش این مشکلات چاره‌اندیشی کند.

آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی با اشاره به ضرورت امیدآفرینی در جامعه، تصریح کردند: انتظار مردم این است که احساس کنند دولت برای حل مشکلات اقتصادی و کنترل گرانی برنامه و اراده جدی دارد





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رئیس دفتر رئیس‌جمهور ساماندهی نظام توزیع ارز گام مهم در مدیریت بازار کالا احتمال بروز قحطی جنگ ۴۰ روزه

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