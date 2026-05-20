رئیسجمهور پیشین کوبا، رائول کاسترو، به دلیل قتل و سرنگون کردن هواپیما متهم شده است. این اتهامات در دادگاه فدرال ایالات متحده مطرح شده است. کاسترو به عنوان وزیر دفاع کوبا در زمان حادثه ۱۹۹۶، که در آن دو هواپیمای کوچک هدف قرار گرفته و هر چهار سرنشین آنها کشته شدند، خدمت میکرد.
دولت کوبا استدلال کرده بود که این حمله، «پاسخی مشروع» به هواپیماهایی بوده که به حریم هوایی کوبا تجاوز کرده بودند. فیدل کاسترو رهبر وقت کوبا هم گفته بود که ارتش این کشور طبق «دستورات مشخص» برای سرنگونی هواپیماهایی که وارد حریم هوایی کوبا میشدند، اقدام کرده بوده است. ایالات متحده این حمله را محکوم و تحریمهایی را علیه کوبا اعمال کرد.
وزارت دادگستری آمریکا در سال ۲۰۰۳ سه نظامی کوبایی را متهم کرد؛ اما هاوانا هرگز حاضر نشد آنها را به آمریکا تحویل بدهد. تشکیل پرونده کیفری علیه رائول کاسترو، مشابه صدور کیفرخواست قاچاق مواد مخدر علیه نیکولاس مادورو، رئیس جمهور پیشین ونزوئلا و متحد هاوانا است.
دولت دونالد ترامپ از آن کیفرخواست به عنوان توجیهی برای حملۀ سیزدهم دیماه گذشته به کاراکاس استفاده کرد؛ حملهای که در آن نیکولاس مادورو و همسرش بازداشت و برای رسیدگی به اتهامات به نیویورک منتقل شدند. مادورو همواره خود را بیگناه اعلام کرده است. میگل دیاز-کانل رئیسجمهور کوبا روز دوشنبه گفت که هرگونه اقدام نظامی ایالات متحده علیه کوبا، منجر به «حمام خون» خواهد شد.
این اتهامات در حالی مطرح شده است که روابط واشینگتن و هاوانا بهشدت سرد و تنشآلود است. دونالد ترامپ در روز چهارشنبه در بیانیهای، کوبا را «حکومتی سرکش که به ارتش خارجی متخاصم پناه میدهد» خواند و اقدامات دولت خود در مورد این کشور را بخشی از تلاش گستردهتر برای گسترش نفوذ ایالات متحده در نیمکره غربی دانست.
رئیسجمهور ایالات متحده که در مراسم فارغالتحصیلی دانشجویان آکادمی گارد ساحلی در نیولاندِن کنتیکت شرکت کرده بود، گفت: «از سواحل هاوانا تا کرانههای کانال پاناما، قانونشکنها، مجرمها و متجاوزان خارجی را بیرون خواهیم راند.
