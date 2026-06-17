رئیس سازمان نقشهبرداری کشور، اسکندر صیدایی، درباره افزایش ایستگاههای ثقلسنجی، بهرهگیری از هوش مصنوعی در تصویرسازی سوپررزولوشن و نقش اطلسهای تخصصی در ارتقای کیفیت تصمیمگیریهای دولتی سخن گفت. وی همچنین به برنامههای تصویربرداری جدید در لرستان و چالشهای فرونشست زمین اشاره کرد.
اسکندر صیدایی، رئیس سازمان نقشهبرداری کشور، در ظهر امروز در جمع خبرنگگان از اهمیت حکومتداری مبتنی بر داده بهعنوان یکی از اصول علمی و پایدار مدیریت در سطح جهانی سخن گفت.
او بر نقش کلیدی این سازمان که بیش از هفتاد سال سابقه فعالیت دارد و مسئول تولید و تأمین اطلاعات مکانی کشور است، تأکید کرد. بر پایه فعالیتهای جاری، در سامانههای این سازمان بیش از بیستوپنج هزار لایه اطلاعات مکانی ذخیره شده است که شامل اطلسهای تخصصی متنوعی نظیر اطلس فرونشست، اطلس گردشگری، اطلس آب و اطلس تاریخ میشود.
این اطلسها با هدف ارتقای کیفیت تصمیمگیری در سطوح مختلف دولتی و اجرایی تولید و منتشر شده و پایهای برای برنامهریزیهای دقیق و هدفمند در حوزههای مختلف از جمله کشاورزی، زیربناهای آب و گردشگری فراهم میآورند. در نشست شورای برنامهریزی لرستان، صیدایی به مصوبات مهمی اشاره کرد که شامل افزایش تعداد ایستگاههای ثقلسنجی و پایش سطح زمین در استان میشود. این گسترش شبکه نظارتی امکان دسترسی به دادههای بهروزتر و نظارت دقیقتر بر تغییرات زمین را فراهم میسازد.
سازمان نقشهبرداری کشور با بهرهگیری از فناوریهای نوین، به ویژه هوش مصنوعی و تکنولوژی سوپررزولوشن، توانسته است تصاویر با تفکیک بالا تولید کند و این توانایی را در رصد و پایش پروژههای عمرانی بکار گیرد. بهعلاوه، تصویربرداری جدیدی از هفت شهر بزرگ لرستان برنامهریزی شده تا دادههای مکانی این مناطق بهروز و تکمیل شود. این اقدامها بخشی از طرح سرشماری ثبتیمبنا در کشور است که در چارچوب آن نقشهبرداری برای صد شهر منتخب کشور توسط این سازمان انجام خواهد شد.
صیدایی همچنین به نقش سازمان در بهروزرسانی تقسیمات سیاسی کشور اشاره کرد. تمام تغییرات مربوط به استانها، شهرستانها، بخشها، دهستانها، نام شهرها و حدود جغرافیایی بر پایه مصوبات رسمی دولت در نقشههای ملی اعمال میشود. این فرایند سبب افزایش دقت، شفافیت و تسهیل در تصمیمگیریهای مدیریتی میگردد. در رابطه با پدیده فرونشست زمین، او اعلام کرد که میانگین فرونشست در کشور بالاتر از استانداردهای جهانی است و اصلیترین عامل آن برداشت بیرویه از منابع آب زیرزمینی میباشد.
نرخ فرونشست در نقاط مختلف کشور از چند میلیمتر تا چند دهسانتیمتر در سال متغیر است که بیشتر در دشتها مشاهده میشود، هرچند برخی مناطق شهری نیز با این پدیده مواجهاند. سازمان بهصورت مستمر پهنهها و نرخ فرونشست را پایش میکند و نتایج این مطالعات را در اختیار دستگاههای اجرایی و تصمیمگیرندگان قرار میدهد تا اقدامات پیشگیرانه و مدیریتی بهموقع انجام شود
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