رئیس‌جمهوری با اشاره به نقش روابط عمومی‌ها در افزایش آگاهی عمومی، گفت: با استفاده از ظرفیت فضای مجازی، روابط عمومی‌ها می‌توانند واقعیت‌ها را به مردم منتقل کنند؛ چراکه رسانه‌های صهیونیستی اجازه دیدن واقعیت‌ها را به افکار عمومی نمی‌دهند.

رئیس‌جمهوری با تأکید بر نقش روابط عمومی ‌ها در افزایش آگاهی عمومی گفت: با استفاده از ظرفیت فضای مجازی ، روابط عمومی ‌ها می‌توانند واقعیت‌ها را به مردم منتقل کنند؛ چراکه رسانه‌های صهیونیستی اجازه دیدن واقعیت‌ها را به افکار عمومی نمی‌دهند.

مسعود پزشکیان در گفت‌وگویی با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، با اشاره به نقش و رسالت روابط عمومی‌ها اظهارکرد: هر چقدر روابط عمومی بتواند نفوذ و دایره عمل خود را افزایش دهد، یعنی وظیفه و رسالت خود را به‌خوبی انجام داده است. رئیس‌جمهوری افزود: اگر روابط عمومی‌های ما بتوانند نفوذ خود را فراتر از مرزهای جغرافیایی افزایش دهند و اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی را گسترش دهند، اتفاق مهمی رقم خواهد خورد.

پزشکیان ادامه داد: امروز بخشی از رسانه‌ها در اختیار صهیونیست‌ها هستند و اجازه نمی‌دهند مردم واقعیت‌ها را ببینند، اما با امکانات موجود و فضای مجازی، روابط عمومی‌ها می‌توانند این نفوذ را عمیق‌تر و گسترده‌تر کرده و سطح آگاهی را افزایش دهند. این، رسالت بزرگی است که بر عهده فعالان حوزه روابط عمومی قرار دارد





EtemadOnline / 🏆 9. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

رئیس‌جمهوری روابط عمومی فضای مجازی آگاهی عمومی صهیونیست‌ها واقعیت‌ها

United States Latest News, United States Headlines