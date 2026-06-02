رئیسجمهور دستور داد مطالبات گندمکاران در کوتاهترین زمان ممکن پرداخت شود. این دستورالعمل در جلسه بررسی آخرین وضعیت تأمین کالاهای اساسی با حضور مسعود پزشکیان رئیسجمهور و وزرای کشور صادر شد.
رئیسجمهور دستور داد مطالبات گندمکاران در کوتاهترین زمان ممکن پرداخت شود. جلسه بررسی آخرین وضعیت تأمین کالاهای اساسی با حضور مسعود پزشکیان رئیسجمهور و وزرای کشور برگزار شد.
در این جلسه، دستگاههای مسئول گزارشی از آخرین اقدامات و تمهیدات اجرایی ارائه کردند. رئیسجمهور بر ضرورت تداوم هماهنگیهای بینبخشی و استمرار اقدامات دستگاههای اجرایی برای حفظ پایداری بازار تأکید کرد. پزشکیان بر تأمین مستمر و بدون وقفه ۱۱ قلم کالای اساسی و راهبردی کشور تأکید کرد. رئیسجمهور دستور داد مطالبات گندمکاران پرداخت شود و بر اهمیت حمایت از بخش کشاورزی و امنیت غذایی کشور تأکید کرد.
در این نشست، راهکارهای تقویت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و ارتقای کارآمدی شبکه حملونقل و لجستیک کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت
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