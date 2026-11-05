غلامرضا گودرزی از آغاز مرحله سوم سرشماری ثبتی‌مبنا ۱۴۰۵ خبر داد و با هشدار درباره پیامک‌های جعلی، صحت داده‌های دولتی را تأیید کرد.

غلامرضا گودرزی رئیس مرکز آمار ایران با اعلام آغاز مرحله سوم سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ توضیح داد که این فرآیند مبتنی بر روش ثبتی‌مبنا است. این شیوه نوین آماری که برای نخستین بار در کشور اجرا می‌شود، داده‌های جمعیتی را از طریق تطبیق اطلاعات دستگاه‌های اجرایی به جای مراجعه حضوری گسترده به دست می‌آورد. عملیات اجرایی این طرح پس از صدور فرمان رئیس‌جمهور در سال ۱۴۰۳ وارد فاز جدیدی شد و مطالعات پیش‌نیاز آن از سال ۱۳۹۵ آغاز شده بود.

آغاز مرحله سوم سرشماری و ارسال پیامک

مرحله سوم سرشماری از دوم آبان‌ماه آغاز شده و پیامک‌هایی برای سه گروه از شهروندان ارسال گردیده است. این پیامک‌ها برای گروه اول شامل افرادی است که اطلاعاتشان کامل بوده و هدف راستی‌آزمایی داده‌های ثبت‌شده است. گروه‌های دیگر شامل شهروندانی هستند که اطلاعات ناقص دارند یا در سامانه‌های مربوط ثبت نشده‌اند. گودرزی تأکید کرد که شهروندان حتی در صورت ثبت قبلی اطلاعات در سامانه املاک و اسکان باید برای تکمیل و بررسی به سامانه دولت من مراجعه کنند.

Also read رسانه‌هایاسرائیل واکنش به نتایج انتخابات آمریکا

هشدارهای امنیتی درباره پیامک‌های جعلی

رئیس مرکز آمار ایران با هشدار جدی درباره کلاهبرداری‌های سایبری اعلام کرد که پیامک‌های اصلی صرفا از سرشماره مرکز آمار ایران ارسال می‌شوند. هیچ‌گونه لینکی در متن این پیامک‌های رسمی وجود ندارد و شهروندان نباید به لینک‌های ارسالی از شماره‌های دیگر اعتماد کنند. این هشدار شامل اطلاع‌رسانی‌هایی نیز می‌شود که از طریق پیام‌رسان‌ها انجام می‌گیرد و در آن‌ها لینک مراجعه به سامانه ارسال نخواهد شد.

دقت بالاتر و انتشار سریع‌تر نتایج

به گفته غلامرضا گودرزی روش ثبتی‌مبنا به دلیل استفاده از اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌های اداری دقت بالاتری نسبت به خوداظهاری دارد. این روش منجر به سرعت بیشتر در انتشار نتایج سرشماری شده و پیش‌بینی می‌شود نتایج در زمان کوتاه‌تری نسبت به دوره‌های گذشته اعلام شود. اولویت اصلی مرکز آمار ایران در این مرحله تکمیل و اطمینان از صحت اطلاعات جمع‌آوری شده است.

نیاز به مراجعه مأمور برای ویژگی‌های تفصیلی

با وجود استفاده از داده‌های دیجیتال، هنوز نیاز به مراجعه مأموران برای برخی اطلاعات وجود دارد که حدود ۵۸ قلم موضوع را شامل می‌شود. این اطلاعات شامل نرخ بیکاری توزیع سنی جمعیت وضعیت بافت‌های فرسوده و مصرف انرژی است. برای جمع‌آوری این جزئیات حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار در شهرها روستاها و مناطق صعب‌العبور انتخاب شده‌اند.

واکنش‌های دیگر به مسائل اقتصادی و اجتماعی

در حوزه اقتصاد و بازار سرمایه ارزش املاک در برخی خیابان‌های تهران با کل بازار سرمایه برابر دانسته شده است. همچنین درباره دارایی‌های صندوق تأمین اجتماعی نگرانی‌هایی درباره سرمایه‌های بین‌النسلی طبقه کارگر مطرح شده است. در بخش اجتماعی نیز طرح خانواده توانمند جامعه پایدار برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در روستاهای انزلی اجرا می‌شود.