حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در بازدید از یک مجتمع قضایی، با تأکید بر وحدت و انسجام ملی پس از جنگ رمضان، خواستار تسریع در رسیدگی‌های قضایی و رفتار نیکو با مردم شد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه بازدیدهای مستمر خود از مراکز قضایی، از یکی از مجتمع‌های قضایی پایتخت بازدید کرد و با کارکنان و مراجعان گفت‌وگو نمود.

وی در این بازدید طی سخنانی به تحلیل وضعیت کنونی کشور پرداخت و اظهار داشت: ما در مقطع خاصی از تاریخ ایران و نقطه عطفی از انقلاب اسلامی قرار داریم. دشمن با تمام توان خود در برابر ما زانو زد و سه توطئه جنگ ۱۲ روزه، شبه کودتای دیماه ۱۴۰۴ و جنگ ۴۰ روزه را طراحی کرد اما امروز حتی سناتورها و اندیشمندان جبهه خصم اعتراف می‌کنند که جایگاه ایران اسلامی رفیع‌تر از گذشته شده و ایران به قدرت چهارم دنیا تبدیل شده است.

وی افزود: دشمن در آرزوی ایجاد اغتشاش، قحطی و آوارگی از دل جنگ بود اما به فضل الهی و قدرت نظام و هوشیاری مردم، هیچ‌یک از این رویاها تحقق نیافت. هرچند در اقلام مورد نیاز مردم گرانی مشاهده می‌شود که باید تدبیر شود، اما به دلیل جنگ قحطی رخ نداد و حتی برخی مشکلات غیرجنگی در این مقطع دیده نشد که این حاصل اقتدار نظام و حضور مردم است.

رئیس دستگاه قضا به تشریح عوامل وحدت‌آفرین در جامعه پرداخت و گفت: امروز وحدت و انسجام ملی ما زبانزد دنیاست. بیش از ۹۰ شبانه‌روز است که ملت ایران سنگر خیابان را در حمایت از ولی امر و نیروهای مسلح رها نکرده و پدیده‌ای بی‌نظیر خلق کرده‌اند. این اتحاد و میهن‌دوستی در دنیا نظیر ندارد و بر ما فرض است که پاسدار آن باشیم.

رهبر معظم انقلاب در این مدت بیشترین تأکید را بر وحدت‌گرایی داشته‌اند و اگر خود را خط کشی ولایت می‌دانیم، نباید به پیکره وحدت ملی آسیب بزنیم. وی با اشاره به توطئه دشمن برای دوقطبی‌سازی بیان داشت: امروز ملت فارغ از هر دیدگاه و سلیقه‌ای متحد هستند. به جانفدایان ایران از طیف‌های مختلف بنگرید. ما مسئولان باید این اتحاد را پاس داریم و از هر آنچه موجب تجزیه اجتماعی می‌شود بپرهیزیم؛ دوقطبی‌سازی خواست دشمن و اساس جنگ شناختی اوست.

رئیس قوه قضاییه تأکید کرد که وحدت به معنای هم‌نظر بودن نیست؛ اختلاف‌نظر طبیعی است اما نباید به تنازع تبدیل شود. ولایت محور وحدت ملی است و شکرانه این نعمت، گوش سپردن به فرمان ولی‌فقیه است. در ۴۷ سال گذشته هرگاه به امر ولی‌فقیه عمل کردیم موفق شدیم و هرگاه سستی کردیم متضرر شدیم.

وی وظیفه مسئولان را در مقطع فعلی خطیر دانست و گفت: مردم در جنگ اخیر وفاداری خود را اثبات کردند؛ اکنون نوبت ماست که با افزایش خدمت‌دهی جبران کنیم. در سنگر قضا می‌توانیم گره از کار مردم بگشاییم و حق مظلوم را بگیریم که توفیق بزرگی است. محسنی اژه‌ای از تمام مسئولان و کارکنان قضایی تقدیر کرد که در سه ماه اخیر در جنگ رمضان خوش درخشیدند و اجازه ندادند کار مردم زمین بماند؛ این جهاد باید ادامه یابد.

به طور ویژه از رئیس دادگستری استان تهران و دادستان تهران و معاونانشان قدردانی کرد. رئیس دستگاه قضا به بیان نکاتی درباره نحوه پیشبرد امور قضایی پرداخت و گفت: علی‌رغم حجم بالای کار، باید در رسیدگی به امور مردم تسریع شود. یکی از توقعات مردم کاهش زمان رسیدگی است؛ رفت‌وآمدهای پرونده و نقص‌ها و نقض‌ها باعث اطاله دادرسی می‌شود. باید آسیب‌شناسی کرده و نواقص را رفع کنیم.

از همه مهم‌تر رفتار نیکو با مردم است. به هیچ وجه نباید با مردم و ارباب‌رجوع بدخلقی و تندی کرد. بارها تأکید کرده‌ام که اثر رفتار ما مهم‌تر از حکم ماست. این سخنان نشان‌دهنده اهمیت اخلاق قضایی و خدمت‌رسانی شایسته به مردم در کنار سرعت و دقت در رسیدگی است.

قوه قضاییه با تأکید بر اتحاد ملی و افزایش خدمت‌دهی، در مسیر تحقق عدالت و رضایت عمومی گام برمی‌دارد





EtemadOnline / 🏆 9. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

قوه قضاییه وحدت ملی محسنی اژه‌ای جنگ رمضان ارباب رجوع

United States Latest News, United States Headlines