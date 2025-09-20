رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در دیدار با مدیرکل سازمان بینالمللی کار، به نقض حقوق کارگران در پی تجاوزات اخیر اشاره کرد. مدیرکل سازمان بینالمللی کار نیز پاسخ مشروع ایران به این تجاوز را حق دانست و بر حمایت از کارگران غزه تاکید کرد.
محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ایران که به منظور شرکت در اجلاس حقوق بشر جهانی به ژنو سفر کرده است، در دیدار با گیلبرت.اف.هونگبو، مدیرکل سازمان بینالمللی کار (ILO)، به نقض گسترده حقوق کارگران در پی تجاوزات نظامی اشاره کرد.
وی با تاکید بر تاثیرات منفی این حملات بر وضعیت کارگران و زندگی آنان، گفت: در جریان تجاوزات اخیر، بیش از ۱۱۰۰ نفر از شهروندان ایرانی شهید شدند که بسیاری از آنها کارگران بودهاند و این حملات نه تنها به کشتار غیرنظامیان منجر شده بلکه نیروی کار را نیز از بین برده و فرصتهای شغلی را کاهش داده است. رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: این اقدامات بر شرایط زندگی و سلامت کارگران تاثیرات منفی داشته است. علاوه بر این، تخریب زیرساختهای اقتصادی و صنعتی موجب اختلال در فعالیتهای کاری و کاهش فرصتهای شغلی در بخشهای مختلف کشور شده است. سرگزی افزود: تحریمها و حملات نظامی نیز منجر به کاهش درآمد کارگران، افزایش بیکاری و محدود شدن دسترسی به خدمات اساسی مانند بهداشت و آموزش شده است و این شرایط بهویژه برای کارگران آسیبپذیر، مشکلات جدی را بهدنبال داشته است. در ادامه این دیدار، سرگزی بر اهمیت حمایت از حقوق کارگران در شرایط بحرانی تاکید کرد و خواستار همکاری بیشتر سازمان بینالمللی کار در این زمینه شد. وی همچنین از سازمان بینالمللی کار خواست تا با اتخاذ موضعی قاطعانه، تجاوزات نظامی و اقدامات ناقض حقوق کارگران را محکوم کند. در این دیدار، گیلبرت. اف. هونگبو، مدیرکل سازمان بینالمللی کار ضمن ابراز تاسف از تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران، پاسخ مشروع به این تجاوز را حق ایران دانست. وی همچنین از حضور هیئت ایرانی متشکل از نمایندگان سه قوه، به عنوان فرصتی برای گسترش همکاریهای بیشتر با سازمان بینالمللی کار یاد کرد. هونگبو ضمن اشاره به اهمیت همکاریهای بینالمللی در زمینه حمایت از حقوق کارگران، از آمادگی سازمان بینالمللی کار برای ارائه کمکهای فنی و مشاورهای به ایران در این زمینه خبر داد. وی در ادامه دیدار گزارشی از اقدامات سازمان بینالمللی کار در حمایت از کارگران در غزه ارائه داد و تاکید کرد که مسئله غزه همچنان در دستور کار این سازمان قرار دارد. این دیدار فرصتی برای تبادل نظر در خصوص مسائل مربوط به کار و حقوق کارگران در شرایط بحرانی و بررسی راههای تقویت همکاریهای دوجانبه بین ایران و سازمان بینالمللی کار بود. سرگزی همچنین به تشریح چالشهای پیش روی کارگران ایرانی در نتیجه تحریمهای ظالمانه و حملات نظامی پرداخت و خواستار حمایت سازمان بینالمللی کار از کارگران آسیبدیده شد. وی بر اهمیت توسعه اشتغال پایدار و حمایت از فرصتهای شغلی در ایران تاکید کرد و از سازمان بینالمللی کار خواست تا در این زمینه نیز همکاری کند. در بخش دیگری از این دیدار، در خصوص برنامهها و پروژههای آتی سازمان بینالمللی کار برای حمایت از کارگران در سراسر جهان بحث و تبادل نظر شد. هونگبو با اشاره به اهمیت توسعه مهارتها و آموزشهای فنی و حرفهای برای کارگران، از آمادگی سازمان بینالمللی کار برای ارائه کمکهای لازم به ایران در این زمینه خبر داد. در پایان این دیدار، دو طرف بر ادامه تعاملات و تبادل اطلاعات در خصوص مسائل مربوط به کار و حقوق کارگران تاکید کردند و توافق کردند تا همکاریهای خود را در زمینههای مختلف، از جمله حمایت از کارگران در شرایط بحرانی، توسعه اشتغال پایدار و تقویت آموزشهای فنی و حرفهای، گسترش دهند. این دیدار نشاندهنده اهمیت روابط بینالمللی و همکاریهای دوجانبه در حمایت از حقوق کارگران و رسیدگی به چالشهای پیش روی آنان در سراسر جهان است. همچنین این دیدار فرصتی برای بررسی راههای تقویت همکاریها و ارائه کمکهای فنی و مشاورهای به ایران در راستای حمایت از کارگران ایرانی بود
حقوق کارگران ایران سازمان بینالمللی کار تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی غزه بیکاری تحریم ها اشتغال