رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بر یکپارچگی نظام آموزشی و آغاز تحصیل از پنج سالگی تاکید کرد

علیرضا منادی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، در نخستین کنفرانس ملی بازآفرینی نظام اقتصادی ایران که در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد، با تأکید بر لزوم یکپارچه‌سازی نظام آموزشی برای ارتقای بهره‌وری اقتصادی کشور، از طرحی خبر داد که بر اساس آن آموزش رسمی کودکان از سن پنج سالگی آغاز خواهد شد. او با اشاره به تجربه خود در بررسی برنامه‌های توسعه مجلس، هشدار داد که حدود نود درصد از اهداف برنامه‌های پنج‌ساله توسعه به دلیل واقع‌بین نبودن و عدم هماهنگی بین بخش‌های مختلف اجرا نمی‌شوند. منادی همچنین بر ضرورت تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان و مقابله با جنگ علمی دشمنان تأکید کرد و اعلام داشت که قانون جهش تولید دانش‌بنیان موانع رشد این شرکت‌ها را برطرف کرده است.

علیرضا منادی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، در جریان نخستین کنفرانس ملی بازآفرینی نظام اقتصادی ایران که با حضور نهادهای مربوطه در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار گردید، سخنان مهمی را در خصوص ساختار آموزشی و اقتصادی کشور بیان کرد.

وی با تأکید بر اینکه بهبود وضعیت اقتصادی کشور مستلزم یکپارچگی نظام آموزشی است، اظهار داشت که آموزش نباید به صورت جزیره‌ای و در بخش‌های مختلف و مجزا دنبال شود. به عقیده او، هماهنگی میان آموزش عالی و آموزش و پرورش برای دستیابی به اهداف کلان توسعه‌ای ضروری است.

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برنامه‌های توسعه نیمه‌تمام و ناتمام

منادی با اشاره به سابقه خود در بررسی و اجرای برنامه‌های توسعه در مجلس توضیح داد که مغز متفکر حکمرانی اقتصادی، سازمان برنامه و بودجه است و برنامه‌های پنج‌ساله توسعه معمولاً در قالب لایحه دولت تقدیم می‌شود. با این حال، وی با نگاهی انتقادی به وضعیت فعلی تصریح کرد که برنامه‌های توسعه کشور به طور کامل محقق نمی‌شوند و در بهترین حالت تنها حدود سی درصد از اهداف تعیین شده اجرا می‌گردد و seventy درصد از آن‌ها روی زمین می‌ماند.

این مسئله نشان‌دهنده نیاز مبرم به واقع‌بینانه‌تر تدوین برنامه‌ها متناسب با ظرفیت‌های واقعی کشور است. وی اضافه کرد که ما عادت کرده‌ایم تمام آرزوهای خود را در برنامه‌های پنج‌ساله بگنجانیم، در حالی که باید محدودیت‌ها و توانمندی‌های کشور را در نظر گرفت. در ادامه صحبت‌های خود، منادی جزئیات طرح جدید مجلس در خصوص آغاز آموزش رسمی کودکان را تشریح کرد.

او بیان کرد که بر اساس این طرح، آموزش رسمی و تحصیل کودکان از سن پنج سالگی آغاز خواهد شد، چرا که معتقدند این سن زمان مناسبی برای شروع فرآیند یادگیری است و اجرای آن می‌تواند بهره‌وری نظام آموزشی را به طور چشمگیری ارتقا دهد. وی افزود که آموزش و پرورش نیز با این موضوع موافقت کرده و در حال تلاش برای اجرای عملیاتی این طرح است.

افزایش یک میلیون و دویست هزار دانش‌آموز

منادی با اشاره به اعداد و ارقام مربوط به این طرح گفت که در قانون جدیدی که به زودی نهایی خواهد شد، با شروع آموزش از پنج سالگی، حدود یک میلیون و دویست هزار کودک به جمعیت تحت پوشش آموزش و پرورش اضافه خواهند شد. او تأکید کرد که اگر آموزش کودکان زودتر آغاز شود، نه تنها بهره‌وری آموزشی افزایش می‌یابد، بلکه هزینه‌های مدرسه نیز کاهش یافته و کیفیت آموزش ارتقا پیدا خواهد کرد.

این تغییر رویکرد یکی از راهکارهای کلیدی برای بهبود بهره‌وری در سطح ملی تلقی می‌شود. رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در توسعه اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت که در حال حاضر ده هزار و صد شرکت دانش‌بنیان در کشور فعالیت می‌کنند. وی افزود که یکی از خروجی‌های مهم توجه ویژه به این شرکت‌ها، ایجاد اشتغال‌های باکیفیت و پایدار است.

منادی یادآوری کرد که مجلس قانون جهش تولید دانش‌بنیان را تصویب کرده و این قانون موانع پیش‌روی این شرکت‌ها را برطرف نموده و زمینه رشد و توسعه آن‌ها را فراهم کرده است. وی همچنین با توصیف شرایط کشور به عنوان یک جنگ اقتصادی و علمی، هشدار داد که دشمنان نمی‌خواهند ایران در عرصه علمی رشد کند و همین موضوع باعث شهادت دانشمندان برادران ما شده است.

ضرورت تقویت توان علمی در جنگ دشمن

منادی تأکید کرد که ما در تنگه هرمز موقعیت استراتژیک خود را حفظ کرده‌ایم و دشمن نیز از این طریق تلاش در تنگ کردن گلوگاه‌های اقتصادی ما دارد. بنابراین، تقویت توان علمی و دانشگاه‌ها و افزایش فعالیت‌های تحقیقاتی برای غلبه بر دشمن در جنگ علمی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

وی در پایان خاطرنشان ساخت که باید تمام تلاش خود را برای مقاومت و پیشرفت در عرصه علم و فناوری به کار بگیریم تا بتوانیم بر چالش‌های پیش رو غلبه کنیم و استقلال علمی کشور را تضمین نماییم.