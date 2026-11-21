رئیس پلیس فتا اعلام کرد ۱۵ درصد از جرایم سایبری اخیر در ایران از طریق شبکه‌های اجتماعی صورت می‌گیرد. هشدار به کاربران برای حفظ امنیت اطلاعات شخصی در فضای مجازی.

به گزارش روابط عمومی پلیس فتا ، رئیس این پلیس از آمار جدیدی در زمینه جرایم سایبری در ایران خبر داد و اعلام کرد که ۱۵ درصد از کل سرقت‌های اینترنتی ثبت‌شده در ماه‌های اخیر، مستقیماً از طریق شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های ارتباطی صورت گرفته است. این آمار نشان‌دهنده رشد نگران‌کننده جرایم الکترونیکی است که قربانیان آن اغلب به دلیل ضعف در امنیت اطلاعات خود، قربانی کلاهبرداری‌های پیچیده می‌شوند.

رشد ۱۵ درصدی جرایم در شبکه‌های اجتماعی

رئیس پلیس فتا در گفت‌وگو با خبرنگاران توضیح داد که این ۱۵ درصد، بخشی از کل گزارش‌های مردمی است که در بازه زمانی مشخص ثبت شده و نشان می‌دهد که فضای مجازی به محلی امن برای مجرمان تبدیل شده است. بر اساس آمار اعلام‌شده، طیف وسیعی از این جرایم شامل فیشینگ، هک کردن حساب‌های کاربری و سرقت حساب‌های بانکی متصل به این پلتفرم‌ها است. پلیس فتا تأکید کرد که این رقم نسبت به سال گذشته رشد قابل‌توجهی داشته و نیازمند توجه جدی شهروندان است.

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تکنیک‌های جدید کلاهبرداری در فضای مجازی

وی افزود که کلاهبرداران با استفاده از روش‌های جدید و حرفه‌ای‌تر، سعی می‌کنند اعتماد کاربران را جلب کنند. یکی از رایج‌ترین این روش‌ها، ارسال پیام‌های جعلی از سوی صفحات معتبر یا ایجاد حساب‌های کاربری تقلبی با نام برندهای شناخته‌شده است. این صفحات با وعده ارائه جوایز نقدی یا تخفیف‌های ویژه، قربانیان را ترغیب می‌کنند تا اطلاعات شخصی و کد احراز هویت خود را وارد کنند. پلیس فتا هشدار می‌دهد که هرگونه درخواست اطلاعات حساس از سوی صفحات غیررسمی، نشانه قطعی یک اقدام کلاهبرداری است.

تأثیر اجتماعی بر زندگی قربانیان

علاوه بر خسارات مالی، این جرایم تأثیرات مخرب اجتماعی و روانی بر زندگی قربانیان دارد. بسیاری از افراد پس از شناسایی حساب کاربری خود به عنوان ابزار جرم، با افسردگی و اضطراب مواجه می‌شوند. رئیس پلیس فتا بیان کرد که فرآیند بازگرداندن اعتماد از دست رفته در جامعه و حتی در میان دوستان و خانواده، ماه‌ها زمان می‌برد. این موضوع نشان می‌دهد که خطرات فضای مجازی فراتر از یک سرقت ساده مالی است و می‌تواند آرامش روانی افراد را برای سال‌ها مختل کند.

راهکارهای پیشگیرانه و هشدار پلیس

در همین راستا، پلیس فتا راهکارهای عملی برای مقابله با این تهدیدات ارائه داده است. استفاده از رمزهای عبور قوی و یکتا برای هر شبکه اجتماعی، فعال‌سازی تایید دو مرحله‌ای و پرهیز از کلیک بر روی لینک‌های ناشناس، از مهم‌ترین اقداماتی است که باید توسط کاربران انجام شود. همچنین، پلیس فتا بر لزوم به‌روزرسانی نرم‌افزارها و آنتی‌ویروس‌ها تأکید ویژه دارد تا از ورود بدافزارهای جاسوسی به دستگاه‌ها جلوگیری شود.

آینده امنیت سایبری در ایران

در پایان، رئیس پلیس فتا اعلام کرد که این پلیس در حال تقویت زیرساخت‌های خود برای شناسایی سریع‌تر و برخورد قاطع‌تر با کلاهبرداران سایبری است. برنامهریزی‌هایی برای آموزش گسترده شهروندان از طریق شبکه‌های اجتماعی رسمی پلیس فتا انجام می‌شود تا آگاهی عمومی نسبت به خطرات افزایش یابد. هدف نهایی، ایجاد محیطی امن‌تر در فضای سایبر و کاهش قابل‌توجه این ۱۵ درصد در ماه‌های آینده است.