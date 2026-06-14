رئیسجمهور آمریکا در گفتوگو با وال استریت ژورنال اعلام کرد که به زودی بیانیهای صادر خواهد کرد که تأیید ایالات متحده از توافق با ایران را تأیید میکند.
رئیسجمهور آمریکا به زودی بیانیهای صادر خواهد کرد که تأیید ایالات متحده از توافق با ایران را تأیید میکند. این توافق شامل موافقت ایران با عدم دستیابی به سلاحهای هستهای و بازگشایی فوری تنگه هرمز خواهد بود.
ترامپ همچنین مدعی شد که نیاز فوری و مبرمی برای خارج کردن مواد هستهای از ایران وجود ندارد و این امر میتواند در آینده صورت بگیرد. وی افزود که بازرسیهای سختگیرانهای از ایرانیها وجود خواهد داشت، اما او مشخص نکرد که این بازرسیها چگونه اجرا خواهد شد. ترامپ همچنین گفت که محاصره دریایی اعمالشده بر ایران موفقیتآمیز است و تأثیر آن از حملات نظامی قویتر است.
وی همچنین ادعا کرد که نتانیاهو از این توافق حمایت میکند؛ چرا که برای او خوب است و مانع از آن میشود که ایران تحت هر شرایطی به سلاح هستهای دست پیدا کند. قیمت طلا ۱۸ عیار امروز یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ کاهش یافت و قیمت دلار، طلا و سکه نیز در ظهر امروز یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ ریزش ۴ میلیونی را تجربه کرد
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