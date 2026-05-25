رئیس جمهور ترکیه دستور لغو تعطیلی دانشگاه بیلگی را صادر کرد

رئیس جمهور ترکیه، اردوغان، دستور جنجالی خود درباره تعطیلی دانشگاه خصوصی بیلگی استانبول را لغو کرد. این فرمان در روزنامه رسمی ترکیه منتشر شد و تصمیم اولیه اردوغان برای تعطیلی این دانشگاه معتبر با گرایشهای لیبرال را لغو کرد.
رئیس جمهور ترکیه دستور جنجالی خود درباره تعطیلی دانشگاه خصوصی بیلگی استانبول را لغو کرد. این فرمان در روزنامه رسمی ترکیه منتشر شد. این فرمان تصمیمی را لغو کرده است که اردوغان از روز جمعه گذشته اجرایی کرده بود؛ تصمیمی که بر اساس آن بایستی این دانشگاه معتبر با گرایشهای لیبرال تعطیل میشد.
رسانههای رئیس جمهور ترکیه تصمیم اولیه خود را با ناکافی خواندن سطح آموزشی این مؤسسه توجیه کرده بودند. تعطیلی موقت این دانشگاه تنها یک ماه پیش از برگزاری امتحانات نهایی برنامهریزیشده برای ماه ژوئن صورت گرفته بود
رئیس جمهور ترکیه تعطیلی دانشگاه بیلگی اردوغان لیبرال دانشگاه معتبر