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رئیس فدراسیون فوتبال: پاسپورت اعضای تیم ملی برای صدور ویزای آمریکا به سفارت آمریکا در آنکارا تحویل داده شده است

Sports News

رئیس فدراسیون فوتبال: پاسپورت اعضای تیم ملی برای صدور ویزای آمریکا به سفارت آمریکا در آنکارا تحویل داده شده است
رئیس فدراسیون فوتبالپاسپورت اعضای تیم ملیصدور ویزای آمریکا
📆6/5/2026 10:20 AM
📰SharghDaily
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رئیس فدراسیون فوتبال، مهدی تاج، درباره آخرین وضعیت صدور ویزای آمریکا برای اعضای تیم ملی فوتبال ایران، با فیفا صحبت کرده و به آنها گفته که تمام پاسپورت‌ها را به سفارت آمریکا در آنکارا تحویل دهند. او همچنین اعلام کرد که لیست نهایی خود را دو روز قبل به فیفا اعلام کرده و به صورت جدی مذاکره کرده است. انتظار دارد زودتر پاسپورت‌ها را تحویل بگیرند و به مکزیک سفر کنند.

رئیس فدراسیون فوتبال می‌گوید پاسپورت اعضای تیم ملی برای صدور ویزای آمریکا به سفارت این کشور در آنکارا تحویل داده شده است. مهدی تاج درباره آخرین وضعیت صدور ویزای آمریکا برای اعضای تیم ملی فوتبال ایران اظهار کرد: دیروز با فیفا صحبت کردم و به ما گفتند تمام پاسپورت‌ها را به سفارت آمریکا در آنکارا تحویل بدهید.

همه پاسپورت‌ها تحویل سفارت داده شده و فیفا هم پیگیر صدور ویزا است. به فیفا گفتیم اگر ویزای برخی اعضای تیم صادر نشود، ممکن است تصمیم دیگری بگیریم. منتظریم ببینیم چه اتفاقی امروز و نهایتا فردا رقم می‌خورد، چون تیم قرار است فردا به مکزیک سفر کند و اگر پاسپورت‌ها تحویل نشود نمی‌توانیم به مکزیک سفر کنیم. هر اتفاقی رخ بدهد امروز باید مشخص شود.

وی افزود: لیست نهایی خود را دو روز قبل به فیفا اعلام کردیم و به صورت جدی مذاکره کردیم. انتظار داریم زودتر پاسپورت‌ها را تحویل بگیریم و به مکزیک سفر کنیم. او در پاسخ به این سوال که در صورت صادر نشدن ویزای برخی اعضای تیم، موضع او چه خواهد بود هم گفت: موضع ما، موضع کشور است و موضع کشور هم اقتدار است.

ما با آمریکا ارتباط نداریم و با فیفا در تماس هستیم و معتقدیم فیفا میزبان جام‌جهانی است. من فکر می‌کنم همه ویزاها به طور کامل صادر خواهد شد

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