رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان در بازدید میدانی از بیمارستان کوثر سنندج، روند درمان و وضعیت جسمی دو دختر آسیب‌دیده حادثه کودک‌آزاری را بررسی کرد. وی ضمن عیادت از بیماران، به صورت مستقیم وضعیت جسمی آنان را مورد معاینه قرار داد و پرونده‌های پزشکی مربوطه را نیز بررسی کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان، روند درمان و وضعیت جسمی دو دختر آسیب‌دیده سنندجی را از نزدیک بررسی کرد. پرونده تلخ کودک‌آزاری دو دختر آسیب‌دیده در محله حاجی‌آباد سنندج همچنان در کانون توجه افکار عمومی، نهادهای حمایتی و دستگاه‌های مسئول قرار دارد؛ پرونده‌ای که انتشار ابعاد آن موجی از اندوه، نگرانی و مطالبه‌گری اجتماعی را در سطح استان و کشور به دنبال داشت.

هرچند آغاز این ماجرا با روایت‌هایی تلخ از رنج و آسیب همراه بود، اما در روزهای اخیر ورود جدی دستگاه‌های مختلف برای حمایت از این کودکان، امیدها را نسبت به جبران بخشی از آسیب‌های وارد شده افزایش داده است. پس از ورود دستگاه قضایی، نهادهای حمایتی و مسئولان اجرایی استان، اکنون مجموعه سلامت نیز با حساسیت ویژه روند درمان و مراقبت از این کودکان را دنبال می‌کند؛ موضوعی که در بازدید میدانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان از بیمارستان کوثر سنندج بار دیگر مورد تأکید قرار گرفت.

در ادامه پیگیری وضعیت دو دختر آسیب‌دیده حادثه کودک‌آزاری سنندج، دکتر شعله شاه‌غیبی رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان به همراه دکتر خالد رحمانی معاون بهداشتی دانشگاه با حضور در بیمارستان کوثر، از نزدیک در جریان روند درمان و شرایط جسمی این کودکان قرار گرفتند. در این بازدید، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ضمن عیادت از بیماران، به صورت مستقیم وضعیت جسمی آنان را مورد معاینه قرار داد و پرونده‌های پزشکی مربوطه را نیز بررسی کرد.

بررسی آخرین اقدامات درمانی، ارزیابی شرایط جسمی و پیگیری روند مراقبت‌های تخصصی از جمله محورهای این بازدید میدانی بود. دکتر شاه‌غیبی در جریان این بازدید علاوه بر گفت‌وگو با پزشکان و کادر درمان، دستورات لازم در حوزه تخصصی زنان و زایمان را نیز به تیم درمانی ابلاغ کرد تا روند درمانی با دقت و حساسیت بیشتری ادامه یابد.

وی همچنین بر ضرورت ارائه خدمات درمانی کامل، مستمر و دقیق برای این کودکان تأکید کرد و خواستار استفاده از تمامی ظرفیت‌های تخصصی دانشگاه علوم پزشکی برای بهبود وضعیت آنان شد. به گفته مسئولان بیمارستان کوثر سنندج، وضعیت جسمی این دو دختر به صورت مستمر تحت نظارت تیم‌های تخصصی قرار دارد و روند درمان مطابق برنامه‌های پزشکی در حال انجام است. یکی دیگر از بخش‌های مهم این بازدید، برگزاری نشست تخصصی با مسئولان بیمارستان و تیم درمانی بود.

در این جلسه، آخرین وضعیت جسمی کودکان، اقدامات درمانی انجام شده، نیازهای پزشکی و مراقبتی و همچنین برنامه‌های حمایتی مورد بررسی قرار گرفت. رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به نتایج این نشست اعلام کرد که تصمیمات لازم برای تسریع روند درمان و ارتقای خدمات حمایتی اتخاذ شده و پیگیری‌های لازم ادامه خواهد داشت.

دکتر شاه‌غیبی پس از بررسی روند درمان این کودکان، با قدردانی از تلاش‌های پزشکان، پرستاران و کارکنان بیمارستان کوثر سنندج اظهار کرد: سلامت و امنیت کودکان باید خط قرمز همه دستگاه‌ها و نهادهای مسئول باشد. وی تأکید کرد: دانشگاه علوم پزشکی کردستان تمامی ظرفیت‌های تخصصی، درمانی و حمایتی خود را برای بهبود وضعیت این کودکان به کار خواهد گرفت و روند درمان آنان با حساسیت ویژه دنبال می‌شود.

اظهارات رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان نشان می‌دهد که مجموعه سلامت استان این پرونده را صرفاً یک موضوع درمانی تلقی نمی‌کند، بلکه آن را مسئله‌ای انسانی و اجتماعی می‌داند که نیازمند پیگیری ویژه است. در این بازدید، دکتر خالد رحمانی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان نیز بر ضرورت بررسی دقیق‌تر ابعاد اجتماعی و خانوادگی این پرونده تأکید کرد.

وی از تشکیل تیم کارشناسی برای ارزیابی شرایط خانوادگی و محیط اجتماعی این دو کودک خبر داد و گفت: اقدامات بین‌بخشی برای حمایت از آنان همچنان ادامه خواهد داشت. این رویکرد نشان می‌دهد که در کنار درمان جسمی، توجه به شرایط روحی، روانی و اجتماعی کودکان نیز در دستور کار قرار گرفته است؛ موضوعی که برای بازگشت آنان به زندگی عادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

بر اساس آخرین پیگیری خبرنگار تسنیم، هر دو کودک تحت مراقبت و درمان تیم‌های تخصصی قرار گرفتند و وضعیت آنان به طور مستمر پایش می‌شود. همچنین یکی از دختران پس از بهبود وضعیت جسمی از بیمارستان ترخیص و برای ادامه مراقبت‌ها تحویل نهادهای حمایتی شده است. با این حال روند رسیدگی پزشکی، روان‌شناختی و حمایتی همچنان ادامه دارد و دستگاه‌های مسئول بر پیگیری کامل وضعیت این کودکان تأکید دارند





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