علی یوسف حجازی، رئیس حزب الرایه الوطنی لبنان، در گفت‌وگویی با شبکه العالم درباره مذاکرات لبنان با اسرائیل و تحولات منطقه‌ای مرور کرده و تأکید می‌کند که ایران لبنان را بخشی از امنیت خود می‌داند و هیچ توافقی بدون لحاظ شدن لبنان محقق نخواهد شد. وی همچنین نقش ترکیه و سوریه و موازنه قدرت را در تعیین آینده منطقه مهم می‌داند.

جهان و منطقه همچنان در حالت اضطراب و انتظار برای رویارویی بزرگ میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران به سر می‌برد. این رویارویی در یک طرف ایران و محور مقاومت به رهبری حزب الله لبنان و در طرف دیگر اسرائیل و آمریکا شکل گرفته است.

از توافق تا جنگ، سناریوهای مختلف همچننان بر فضای سیاسی منطقه سایه انداخته و افکار عمومی جهان در انتظارруют تا تحولات به کدام سو روند خواهد کرد. شبکه العالم در برنامه Ali McKauff با میهمان خود Ali Youssef Hijazi، رئیس حزب الرایه الوطنی لبنان، این پرسش‌ها و موضوعات پیچیده منطقه‌ای را بررسی کرده است.

Hijazi در این گفتگو با اشاره به تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه لبنان و همزمانی آن با جلسات مذاکرات غیرمستقیم و مستقیم تحت میانجیگری آمریکا، بیان کرد: مشکل اصلی لبنان در موضع رسمی حاکمیت است، نه در مقاومت؛ زیرا منطق سیاسی و ملی اقتضا می‌کند دولت در برابر اشغالگری در کنار مقاومت قرار گیرد. رئیس حزب الرایه الوطنی با انتقاد از عملکرد دولت لبنان در مذاکرات با رژیم صهیونیستی تصریح کرد: مسئولان لبنانی بدون ابزارهای فشار واقعی وارد گفتگو شده‌اند، در حالی که اسرائیل همچنان به اشغالگری و حملات خود ادامه داده و هیچ نشانه‌ای از پایبندی به آتش‌بس دیده نمی‌شود.

Hijazi با اشاره به نشست پیش‌روی مذاکرات لبنان و اسرائیل که قرار است با میانجیگری آمریکا برگزار شود، گفت: هدف اصلی این مذاکرات آن است که القا شود توقف درگیری‌ها نتیجه مسیر مذاکره دولت لبنان بوده، نه نتیجه تفاهمات گسترده‌تر منطقه‌ای و مذاکرات ایران و آمریکا. رئیس حزب الرایه الوطنی همچنین با اشاره به تحولات منطقه‌ای و نقش تركیه در معادلات جاری تأکید کرد: آنکارا به خوبی می‌داند در صورت تضعیف ایران و محور مقاومت، ترکیه در معرض تهدیدات بعدی رژیم صهیونیستی قرار خواهد گرفت و به همین نسبت به هرگونه کشاندن سوریه به محور آمریکایی-اسرائیلی هشدار می‌دهد.

او ورود سوریه به هرگونه پروژه تقابل با مقاومت را خطری برای ثبات منطقه دانست و افزود: هرگونه تغییر در نقش راهبردی سوریه پیامدهایی فراتر از مرزهای این کشور خواهد داشت و می‌تواند کل منطقه را تحت تأثیر قرار دهد. Hijazi در بخش دیگری از سخنان خود، بر جایگاه لبنان در مذاکرات ایران و آمریکا تأکید کرد و گفت: نشانه‌ها و پیام‌های سیاسی موجود حاکی از آن است که تهران لبنان را بخشی از امنیت و معادلات راهبردی خود می‌داند و از این رو هیچ توافقی بدون لحاظ شدن این پرونده امکان‌پذیر نخواهد بود.

او با اشاره به تحرکات دیپلماتیک اخیر در منطقه، از جمله رایزنی‌های گزارش‌شده میان ایران و برخی کشورهای عربی، خاطرنشان کرد: جایگاه منطقه‌ای ایران در معادلات جدید تثبیت شده و بازیگران مختلف منطقه‌ای به این واقعیت اذعان دارند که آینده امنیتی و سیاسی غرب آسیا بدون نقش‌آفرینی تهران قابل ترسیم نیست. رئیس حزب الرایه الوطنی در پایان تأکید کرد که سرنوشت تحولات لبنان و منطقه بیشتر از اتاق‌های مذاکره، به موازنه قدرت در میدان و توان بازیگران برای تحمیل معادلات جدید وابسته است.

همچنین او با اشاره به مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا تأکید کرد: موضع تهران در قبال لبنان روشن است و مسئولان ایرانی بارها تأکید کرده‌اند که لبنان بخشی جدایی‌ناپذیر از معادلات امنیتی و سیاسی منطقه است. وی گفت: اطلاعات و نشانه‌های موجود حاکی از آن است که یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد اختلاف میان تهران و واشنگتن، پرونده لبنان است و جمهوری اسلامی ایران بر حفظ جایگاه لبنان در هرگونه توافق احتمالی تأکید دارد.

Hijazi افزود: ایران در حساس‌ترین مقاطع نشان داده که در کنار لبنان ایستاده و حمایت از ثبات، حاکمیت و امنیت این کشور بخشی از رویکرد راهبردی تهران به شمار می‌رود. وی درباره اختلافات میان بنیامین نتانیاهو و دولت آمریکا نیز اظهار داشت: تحولات اخیر نشان می‌دهد واشنگتن در نهایت بر اساس منافع خود تصمیم‌گیری می‌کند و در صورتی به توافقی با ایران دست یابد، رژیم صهیونیستی ناچار به پذیرش پیامدهای آن خواهد شد.

رئیس حزب الرایه الوطنی تأکید کرد: شرایط منطقه در حال تغییر است و آینده این منطقه پس از هرگونه توافق احتمالی، با آنچه پیش از آن وجود داشت متفاوت خواهد بود؛ چرا که ایران توانسته جایگاه خود را به عنوان یک بازیگر تأثیرگذار منطقه‌ای تثبیت کند. او در پایان خاطرنشان کرد: مسیر تحولات لبنان و منطقه بیشتر از اتاق‌های مذاکره، به توازن قدرت در میدان و میزان پایبندی طرف‌ها به تعهداتشان وابسته خواهد بود





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