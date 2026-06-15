رئیس قوه قضاییه در صفحه مجازی خود نوشت: همه عالم باید بدانند که مؤلفه‌ی اقتدار ملت ایران، تأسی به مکتب حسین (ع) است. اگر در میدان نبرد، بر دشمن غدّار، چیره و غالب شدیم، مدیون مکتب حسینیم. اگر در دیپلماسی، عزتمندانه و انقلابی ظاهر شدیم، چون درس‌آموز مکتب عزت حسینیم. حسین (ع) همه‌ی وجود ماست.

رئیس قوه قضاییه نوشت: همه عالم باید بدانند که مؤلفه‌ی اقتدار ملت ایران ، تأسی به مکتب حسین (ع) است. اگر در میدان نبرد، بر دشمن غدّار، چیره و غالب شدیم، مدیون مکتب حسینیم.

اگر در دیپلماسی، عزتمندانه و انقلابی ظاهر شدیم، چون درس‌آموز مکتب عزت حسینیم. حسین (ع) همه‌ی وجود ماست. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌ اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در صفحه مجازی خود نوشت:‌ ای محرم، ماه ماتم آمدی. ماتم ما در عزای حسین (ع)، امسال دوچندان است؛ نخستین محرمی است که محضر فرزند حسین (ع)، امام شهیدمان را درک نمی‌کنیم؛ چه جانکاه‌تر است روضه اباعبدالله الحسین (ع) در فراق امام‌مان.

ملت ایران با تأسی به مکتب سراسر عزت و عظمت حسینی توانست در جنگ تحمیلی سوم نیز همچون دو جنگ قبلی، متجاوزین را به شکست و هزیمت بکشاند. همه عالم باید بدانند که مؤلفه‌ی اقتدار ملت ایران، تأسی به مکتب حسین (ع) است. اگر در میدان نبرد، بر دشمن غدّار، چیره و غالب شدیم، مدیون مکتب حسینیم. اگر در دیپلماسی، عزتمندانه و انقلابی ظاهر شدیم، چون درس‌آموز مکتب عزت حسینیم.

حسین (ع) همه‌ی وجود ماست. عزای جان‌افزای حسین (ع)، میقات و میعادِ اَحرار عالم است؛ نَفَسِ مشترکِ دل‌های آزاده است؛ هر جا نام حسین (ع) هست، اتحاد، استقامت و عظمت نیز متجلی است. ملت سلحشور ایران در زیر بیرق حسین (ع) متحدتر و یک‌دل‌تر و یک صداتر است. ضمانت اصلی تفاهم کنونی نه متن حقوقی آن، بلکه تجربه پرهزینه جنگ برای طرفین است/ اگر روابط منطقه‌ای و جهانی ایران متوازن بود، احتمال بروز جنگ به‌مراتب کمتر می‌شد.

بقائی: جزئیات ابعاد دیپلماتیک توافق به زودی رسانه‌ای خواهد شد. آیت الله نوری همدانی: از هر اقدامی که موجب تضعیف وحدت است پرهیز شود. پخش زنده بازی والیبال ایران بلژیک را ببینید + لینکقیمت اونس طلا امروز دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵/ افزایش قیمت طلامذاکره نشانه ضعف یا تسلیم نیس





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