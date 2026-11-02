رئیس کانون وکلای مرکز: انتقاد شدید از لایحه تسهیل صدور مجوز

محمد شاه‌محمدی رئیس کانون وکلای مرکز از صدور گواهینامه وکالت تخصصی و انتقاد جدی از اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار خبر داد.

محمد شاه‌محمدی در نشست خبری با حضور خبرنگاران، آخرین تحولات، برنامه‌های آتی و عملکرد دوره سی‌وسوم هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز را تشریح کرد. وی در این نشست به ارائه آمار دقیقی از پروانه‌های وکالت صادره و همچنین انتقادات جدی نسبت به قوانین اخیر مجلس در حوزه کسب‌وکاره پرداخت و بر لزوم بازنگری در آن‌ها تأکید ورزید. این جلسه فرصتی بود تا رهبری کانون بر تعامل سازنده با قوای سه‌گانه و همچنین اولویت‌های داخلی کانون برای ارتقای سطح خدمات حقوقی به شهروندان تاکید کند.

آمار صدور پروانه وکالت و جایگزینی نیروهای جوان

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اعلام این که تا اول مهرماه سال یک هزار و چهارصد و پنج، مجموعاً پانصد و نود پروانه وکالت پایه یک در کانون مرکز صادر شده است، توضیح داد که حدود یک‌پنجم تا یک‌چهارم از ظرفیت وکلای پایه یک را افرادی تشکیل می‌دهند که سابقه فعالیت آن‌ها بین یک ماه تا سه سال است. وی افزود که به دلیل وجود این ظرفیت عظیم و انرژی بالا، کانون تلاش کرده است تا از توانایی وکلای جوان در کمیسیون‌های مختلف خود بهره ببرد و تقریباً همین نسبت را در سایر کمیسیون‌ها رعایت کرده است.

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شاه‌محمدی یادآور شد که به جز کمیسیون کارآموزی و اعضای اداره نظارت که شرایط عضویت در آن‌ها تابع ضوابط خاصی است، از این ظرفیت‌های جوان در سایر بخش‌ها استفاده شده است. این رویکرد نشان‌دهنده تمایل کانون به جذب نیروهای جدید و استفاده از انرژی آن‌ها در جهت منافع جامعه وکالت و مردم است. همچنین وی اشاره کرد که در دوره سی‌وسوم، تمرکز بر استفاده از این نیروها برای پیشبرد اهداف کانون بوده است.

نقد لایحه تسهیل صدور مجوز و هشداری برای حقوقدانان

یکی از بخش‌های مهم سخنان رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، انتقاد شدید از نحوه تصویب و اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار بود. وی گفت که پیش از تصویب این قانون، همکاران در کانون بارها مکاتباتی انجام دادند و نظرات کارشناسی خود را اعلام کردند و نسبت به آسیب‌های احتمالی آن هشدار دادند، اما متأسفانه به دلیل نگاه‌های جناحی و غیرکارشناسی متولیان طرح در کمیسیون جهش تولید، قانونی تصویب شد که آثار زیان‌بار آن امروز برای مردم، نهاد وکالت و حتی مجموعه حاکمیت مشهود است. این انتقاد نشان‌دهنده نگرانی عمیق حقوقی‌ها از ورود افراد غیرمتخصص به حوزه حقوقی است.

شاه‌محمدی با بیان این که افرادی که به جای تمرکز بر حل مشکلات اقتصادی کشور وارد حوزه‌های حقوقی خارج از تخصص خود شدند، خاطرنشان کرد که در جلسات مختلف با مسئولان قوه قضاییه، وزارت دادگستری و مجلس شورای اسلامی راهکارهای متعددی پیشنهاد داده‌اند. وی پیشنهاد داد که اصلاح این قانون همزمان با اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری که در دستور کار کمیسیون قضایی و اصل هشتاد و پنج قرار دارد، انجام شود تا از تداخل و تضاد قوانین جلوگیری گردد. این پیشنهاد نشان‌دهنده تلاش کانون برای یافتن راهکارهای عملی و حقوقی برای حل این معضل است.

رئیس کانون وکلای مرکز با وجود اتفاق نظر رئیس قوه قضاییه، وزیر دادگستری و رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره ضرورت اصلاح این قانون، تأکید کرد که هنوز این پیگیری‌ها به نتیجه قطعی نرسیده است. با این حال، وی بر تداوم این پیگیری‌ها و امیدواری برای اصلاح قانون در اسرع وقت تأکید کرد و اعلام داشت که توقف این تلاش‌ها در دستور کار نیست. این موضع‌گیری نشان‌دهنده پافشاری کانون بر حفظ استانداردهای حقوقی و جلوگیری از سوءاستفاده از قوانین است.

تغییر رویکرد در وکالت تخصصی و اصلاحات زیرساختی

در حوزه تخصصی شدن وکالت، شاه‌محمدی توضیح داد که از اواخر سال یک هزار و چهارصد و موضوع وکالت تخصصی در دستور کار کانون قرار گرفت و اجرای آن به مرکز علمی کاربردی کانون واگذار شد. این دوره‌ها از سال یک هزار و چهارصد و یک آغاز شدند و در سال‌های یک هزار و چهارصد و دو و سه به اوج فعالیت خود رسیدند و همچنان ادامه دارند. این روند نشان‌دهنده تعهد کانون به ارتقای سطح دانش و تخصص وکلای عضو است.

وی افزود که از مردادماه سال یک هزار و چهارصد و چهار و از دوره سی‌ودوم، رویکرد جدیدی در برگزاری این دوره‌ها دنبال شد؛ به این معنا که به جای الزام همه وکلا به گذراندن دوره‌های آموزشی، افرادی که در حوزه‌های تخصصی موردنظر دارای دانش و تجربه هستند، در اولویت قرار گرفتند. این تغییر رویکرد بر اساس صلاحیت‌محوری انجام شده است تا گواهی وکالت تخصصی به افرادی اعطا شود که واقعاً توانایی و تجربه لازم را دارند. امید است با این شیوه، گواهی‌ها به افراد واجد صلاحیت داده شود و مردم بتوانند متناسب با نیازهای حقوقی خود به وکلای متخصص مراجعه کنند.

ارتقای زیرساخت‌های فناوری و تعامل با قوای سه‌گانه

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز همچنین به اقدامات انجام‌شده در حوزه فناوری اطلاعات و زیرساخت‌های اداری اشاره کرد. وی گفت که بیش از ده تا پانزده سال بود که سایت کانون تغییر و تحول اساسی نداشت، بنابراین سایت جدیدی طراحی شد که هفته گذشته رونمایی شد. اگرچه انتقادها و ایرادهایی به آن وارد بود، اما امیدواریم به‌زودی برطرف شود و همکاران بتوانند مشکلات احتمالی سایت را به واحد انفورماتیک منتقل کنند تا در اسرع وقت رسیدگی شود. همچنین مصوبه هیئت‌مدیره برای به‌روزرسانی اتوماسیون کانون و جایگزینی برنامه جدید نیز در دستور کار فوری قرار دارد.

در خصوص تعامل با قوای سه‌گانه، شاه‌محمدی تأکید کرد که در مذاکرات و جلساتی که با مسئولان قضایی، رؤسای دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها، رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات و اعضای هیئت‌مدیره کانون‌ها برگزار شده، همواره تلاش شده است خطوط قرمز کانون از جمله استقلال و سلامت انتخابات در اولویت قرار گیرد. وی ابراز امیدواری کرد که نتایج این تعامل سازنده در بخش‌های مختلف قابل مشاهده باشد و آمادگی کامل برای پاسخگویی به هرگونه سوال یا ابهام در این زمینه را اعلام نمود. این رویکرد نشان‌دهنده تعادل میان حفظ اصول حرفه‌ای و همکاری با نهادهای نظارتی است.