محسن حاجی‌میرزایی با اشاره به مدیریت دولت در دو جنگ اخیر گفت حتی بسیاری از مردم احساس نکردند کشور درگیر جنگ گسترده است و نظرسنجی‌های مستقل رضایت مردم را نشان می‌دهد. آیت‌الله سبحانی نیز بر وحدت و توجه به اقشار کم‌درآمد تأکید کرد.

محسن حاجی‌میرزایی رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در دیدار با آیت‌الله العظمی جعفر سبحانی در قم با ابلاغ سلام رئیس‌جمهوری به تشریح وضعیت کشور و رویدادهای پیش‌آمده از آغاز فعالیت دولت چهاردهم پرداخت.

وی با اشاره به ترور شهید هنیه و دو جنگ تحمیلی و افزایش مشکلات اقتصادی گفت دولت تلاش کرد اوضاع را به درستی مدیریت کند و با وجود وقوع دو جنگ گسترده اجازه نداد جامعه با کمبود و قحطی کالا مواجه شود. حاجی‌میرزایی تأکید کرد که وضعیت به گونه‌ای کنترل شد که حتی بسیاری از مردم احساس نکردند کشور درگیر جنگی بزرگ و گسترده با دنیاست و روال عادی زندگی مردم جریان داشت.

وی افزود نظرسنجی‌های مستقل از دولت نیز نشان می‌دهد که مردم از خدمات دولت رضایت دارند. در حالی که بسیاری از کشورهای پیرامون از این شرایط متأثر شدند با تلاش و سخت‌کوشی دولت و دیگر ارکان نظام به مردم ایران که در کانون این جنگ قرار داشتند فشار کمتری وارد شد.

رئیس دفتر رئیس‌جمهوری با اشاره به اعلام آشکار اهداف آمریکا و رژیم صهیونیستی برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی تصریح کرد دشمن در گام اول جنگ مقام معظم رهبری را به شهادت رساند و حتی اثبات شد حوادث دی ماه سال گذشته نیز محصول طراحی سازماندهی مسلح‌کردن و آشوب‌سازی آنها بوده است اما به فضل خدا با تلاش دولت و دیگر بخش‌های حاکمیت و ایستادگی مردم ناامید و مأیوس شدند.

حاجی‌میرزایی ناکامی دشمن را حاصل سه اشتباه محاسباتی درباره ایران دانست: اول اینکه ارزیابی دشمن از توان و آمادگی نیروهای مسلح ایران پایین‌تر از حد واقعی بود در حالی که نیروهای مسلح فوق‌العاده عمل کردند دوم تصور می‌کردند مردم ایران بعد از حملات اولیه به خیابان ریخته و با دشمن همراهی می‌کنند اما مردم برخلاف تصور آنها از هر سلیقه و نگاهی به حمایت از کشور حکومت انقلاب و رهبری برخاستند و سوم اینکه در مورد دولتمردان ارزیابی اشتباه داشتند در حالی که دشمن انتظار داشت شاید موج جدایی مسئولان از حاکمیت اتفاق بیفتد در این مدت حتی یک نفر از مسئولان و مقامات کشور در داخل و خارج چنین اقدامی نکردند و همه پای کار ایستادند.

وی امروز وضعیت کشور را نه جنگ و نه صلح توصیف کرد که با تدابیر مسئولان عالی نظام اتحاد مردم و همت مسئولان تحت رهنمودهای رهبر معظم انقلاب توانستند با قوت و سرافرازی مقاومت کنند. آیت‌الله العظمی سبحانی نیز در این دیدار با اشاره به ضرورت حفظ وحدت و انسجام در جامعه اظهار کرد جامعه‌ای که دچار تفرقه باشد انسجام خود را از دست می‌دهد و همه باید هماهنگ عمل کنند.

وی نخستین گام پیروزی را وحدت کلمه و همصدایی در جهتی واحد دانست. ایشان از حاجی‌میرزایی خواست سلام و دعای خیر او را به رئیس‌جمهوری برساند و بر توجه ویژه به اقشار کم‌درآمد و جذب و همراه‌سازی آنها تأکید کرد. به گفته ایشان همانگونه که امام علی علیه السلام توجه به طبقه ضعیف جامعه را سبب وحدت کلمه می‌دانستند ما نیز باید چنین کنیم و یکی از راه‌های مؤثر این کار پیشگیری از گران‌فروشی با رصد میدانی است.

آیت‌الله سبحانی با اشاره به تجربیات گذشته درباره مذاکرات گفت در سال ۱۳۵۸ و هنگام تدوین قانون اساسی همه بر این نکته اتفاق نظر داشتند که باید ببینیم نظر اسلام چیست و بر اساس آن عمل کنیم. ما در مقابل دشمن باید قدرت داشته باشیم و با قدرت عمل کنیم. مذاکره فی‌نفسه موضوعیت ندارد بلکه نتیجه آن اهمیت دارد.

اگر مذاکره بتواند عزت استقلال و خواسته‌های ملت ما را تأمین کند بهتر است پس همه ما باید به دنبال نتیجه باشیم. ایشان معتقد است هم دفاع و هم مذاکره هر دو می‌توانند متناسب با شرایط مورد توجه قرار گیرند. وی در پایان تاکید کرد همه باید پشتیبان مذاکرات باشیم و گاهی مشاهده می‌شود برخی از مواضع باعث تضعیف روند مذاکرات می‌شود که باید از آن پرهیز کرد





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