رئیس جمهور آمریکا ادعا کرده است که هکتور راستنفورد گوئررو فلورس رهبر باند قاچاق ترن د آراگوآ کشته شده است. این ادعا در پی حمله سریع و مرگبار نیروهای نظامی آمریکا به هکتور راستنفورد گوئررو فلورس صورت گرفته است.
رئیس جمهور آمریکا ادعا کرده است که هکتور راستنفورد گوئررو فلورس رهبر باند قاچاق ترن د آراگوآ کشته شده است. این ادعا در پی حمله سریع و مرگبار نیروهای نظامی آمریکا به هکتور راستنفورد گوئررو فلورس صورت گرفته است.
به گفته دونالد ترامپ، این حمله با هماهنگی نزدیک با دوستان ما در ونزوئلا انجام شده است. ترامپ هکتور راستنفورد گوئررو فلورس را یکی از خونخوارترین رئیس سازمانهای تروریستی روی سیاره زمین خوانده است. مقامات آمریکایی در ماه دسامبر اعلام کرده بودند که هکتور راستنفورد گوئررو فلورس در دادگاه فدرال نیویورک به اخاذی و سایر جرایم، از جمله حمایت از تروریستها متهم شده است.
ترامپ گفت که قتل هکتور راستنفورد گوئررو فلورس عدالت را برای خانوادههای کسانی که آنها را قتل عام کردهاند، از جمله جوسلین نونگارای ۱۲ ساله، لاکن ریلی ۲۲ ساله و تعداد بیشماری از افراد زیبای دیگر به ارمغان آورده است
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