رئیس پلیس راهور: ترافیک بازتابی از فرهنگ اجتماعی است نه فقط قانون

سردار حسینی رئیس پلیس راهور فراجا در نشست شورای مدیران معاونت صدا با اشاره به ریشه های فرهنگی تخلفات ترافیکی بر لزوم تربیت و فرهنگ سازی تاکید کرد.

سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا روز یکشنبه پنجم آبان ماه یک هزار و چهارصد و پنج در نشست شورای مدیران معاونت صدا که با حضور احمد پهلوانیان معاون صدای رسانه ملی و جمعی از مدیران فراجا و شبکه های رادیویی برگزار شد، اظهار داشت که برای اصلاح وضعیت ترافیک کشور نمی توان صرفا به آموزش قوانین رانندگی یا برخورد با تخلفات اکتفا کرد.

ریشه های فرهنگی تخلفات ترافیکی

وی افزود رفتار رانندگان در معابر جدا از رفتارهای اجتماعی و الگوهای پذیرفته شده در جامعه نیست و ریشه بسیاری از تخلفات باید در لایه های عمیق تر فرهنگی و اجتماعی جست و جو شود. وی با اشاره به تجربه چندین ساله خود در حوزه ترافیک و رفتارهای اجتماعی، مسئله ترافیک را نه یک موضوع فنی یا انتظامی صرف، بلکه بازتابی از نوع نگاه افراد به حقوق دیگران، مسئولیت اجتماعی و میزان پایبندی آن ها به قواعد زندگی جمعی دانست.

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تفاوت آموزش و تربیت ترافیکی

رئیس پلیس راهور فراجا با تفکیک میان آموزش و تربیت در حوزه ترافیک اظهار کرد که آموزش به افراد می آموزد چه رفتاری درست و چه رفتاری خلاف قانون است، اما تربیت و فرهنگ سازی باید این آگاهی را به رفتار پایدار تبدیل کند. وی تصریح کرد صرف آشنایی رانندگان با قوانین و مقررات تضمین کننده رعایت آن ها نیست چراکه مسئله اصلی تبدیل دانسته ها به باور و رفتار عملی در رانندگی است.

وی ادامه داد وقتی افراد به طور مستمر شاهد عبور از چراغ قرمز، توقف روی خط عابر پیاده یا حرکت موتورسیکلت ها در مسیرهای غیرمجاز باشند، به تدریج ممکن است این رفتارها در نگاه آن ها عادی جلوه کند. در چنین شرایطی تخلف از یک رفتار ناهنجار به رفتاری تکرارشونده تبدیل می شود و رعایت قانون تحت تاثیر عادت ها و منافع فردی قرار می گیرد.

نقش کلیدی رسانه ها در اصلاح رفتار

رئیس پلیس راهور فراجا با تاکید بر نقش رسانه ها در اصلاح این نگرش ها گفت رسانه ها به ویژه رادیو ظرفیت موثری برای پرداختن به ریشه های رفتارهای نادرست ترافیکی دارند. لازم است به جای اکتفا به توصیه های عمومی و اطلاع رسانی های مقطعی، با تشکیل اتاق های فکر و بهره گیری از نظر کارشناسان، عوامل شکل گیری رفتارهای پرخطر شناسایی و برای اصلاح آن ها برنامه ریزی شود.

هدف باید این باشد که رعایت مقررات رانندگی از یک الزام بیرونی به باور و مسئولیت پذیری درونی شهروندان تبدیل شود. رئیس پلیس راهور فراجا با تاکید بر ضرورت توجه به ریشه های شکل گیری تخلفات رانندگی اظهار کرد اگر تمام تمرکز ما بر برخورد با تخلفی باشد که در سطح معابر اتفاق می افتد و به عوامل ایجادکننده آن توجه نکنیم، ناچار خواهیم بود به طور مستمر با یک رفتار تکراری مقابله کنیم، بدون آن که بتوانیم مشکل را از ریشه برطرف کنیم.

مسئولیت پذیری موتورسواران و ایمنی

رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به برخی رفتارهای پرخطر موتورسواران تصریح کرد عبور موتورسیکلت از پیاده رو، حرکت در مسیرهای ممنوع و نادیده گرفتن حقوق عابران پیاده از جمله رفتارهایی است که علاوه بر ایجاد خطر برای خود موتورسوار، ایمنی سایر شهروندان را نیز به مخاطره می اندازد. سردار حسینی ادامه داد در موضوع موتورسیکلت نباید فرهنگ سازی را صرفا به توصیه هایی مانند استفاده از کلاه ایمنی یا رعایت مقررات محدود کنیم.

باید مسئولیت پذیری موتورسواران در قبال جان خود و حقوق دیگران نیز مورد توجه قرار گیرد. معابر و فضاهای عمومی متعلق به همه شهروندان است و هیچ کس نباید برای رسیدن سریع تر به مقصد، حقوق و ایمنی دیگران را نادیده بگیرد. وی با بیان اینکه اصلاح این رفتارها به اقدامات مستمر فرهنگی و انتظامی نیاز دارد، گفت رعایت حقوق عابران پیاده و سایر کاربران راه باید به یک باور اجتماعی تبدیل شود و در کنار برخورد قانونی با متخلفان، برای نهادینه کردن این مسئولیت پذیری نیز برنامه ریزی کنیم.

اجرای مستمر و عادلانه مقررات

رئیس پلیس راهور فراجا با تاکید بر نقش اجرای موثر مقررات در پیشگیری از تخلفات رانندگی اظهار کرد یکی از موضوعات مهم در این حوزه، جلوگیری از شکل گیری تصور بی پیامد بودن تخلف است. اگر افراد به این نتیجه برسند که قانون به صورت مستمر اجرا نمی شود یا احتمال برخورد با تخلف پایین است، ممکن است حتی با وجود آگاهی از خطرناک بودن رفتار خود، به تکرار آن ادامه دهند.

وی افزود مقررات زمانی می توانند نقش بازدارنده داشته باشند که اجرای آن ها مستمر، قابل پیش بینی و بدون تبعیض باشد. البته برخورد قانونی باید در کنار آموزش و فرهنگ سازی قرار گیرد تا رعایت مقررات به یک رفتار نهادینه شده تبدیل شود. سردار حسینی با اشاره به نمونه هایی مانند استفاده از کمربند ایمنی و توقف پشت خط عابر پیاده خاطرنشان کرد در برخی حوزه ها با استمرار اطلاع رسانی، نظارت و اجرای مقررات توانسته ایم رفتارهای صحیح تری را میان شهروندان نهادینه کنیم.

این تجربه نشان می دهد تغییر رفتار عمومی امکان پذیر است، اما به زمان، استمرار و همکاری مجموعه دستگاه های مسئول نیاز دارد.