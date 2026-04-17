رئیس جمهور کوبا: آماده مقابله با حمله احتمالی آمریکا هستیم

میگل دایاز کانل، رئیس جمهور کوبا، ضمن ابراز نگرانی از احتمال حمله نظامی آمریکا به کشورش، تاکید کرد که کوبا آماده دفاع از خود و پیروزی در صورت وقوع جنگ است. وی آمریکا را مسئول تحریم‌های اقتصادی و سختی‌های معیشتی مردم کوبا دانست.

میگل دایاز کانل ، رئیس جمهور کوبا ، در اظهاراتی صریح، احتمال حمله نظامی آمریکا به این کشور را جدی دانست و بر آمادگی هاوانا برای دفاع از خود تاکید کرد. وی با بیان اینکه «ما جنگ نمی‌خواهیم، اما وظیفه ما این است که برای جلوگیری از آن آماده باشیم و اگر اجتناب‌ناپذیر شود، باید در آن پیروز شویم. شکی نیست که کوبا ملتی است که قادر به دستیابی به پیروزی است»، پیام روشنی به واشنگتن ارسال کرد.

کانل در ادامه، مردم کوبا را به هوشیاری و آمادگی برای هرگونه حمله احتمالی فراخواند و دوران کنونی را بسیار دشوار توصیف کرد. او با اشاره به اینکه کشورش در حال پشت سر گذاشتن روزهای سختی است، از مردم خواست تا برای مقابله با هرگونه تهدید خارجی آماده باشند. رئیس جمهور کوبا، سیاست آمریکا در قبال کشورش را «تهاجمی چندبعدی» خواند و تحریم‌های اعمال شده از سوی واشنگتن را عامل اصلی مشکلات اقتصادی و سختی‌های معیشتی مردم کوبا معرفی کرد. وی با تاکید بر اینکه کوبا داستانی متفاوت دارد، به سختی‌های ناشی از «مدیریت بد» در سال‌های گذشته اشاره کرد و عنوان نمود که پس از پرداختن به موضوع ایران، به مشکلات کوبا رسیدگی خواهد شد. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که روابط بین کوبا و آمریکا همچنان پر تنش است و تحریم‌های اقتصادی به قوت خود باقیست. در ۳۰ ژانویه، دونالد ترامپ، رئیس جمهور وقت آمریکا، فرمانی اجرایی را امضا کرد که بر اساس آن، تعرفه‌های سنگینی بر تمام کالاهایی که کشورها به کوبا صادر می‌کنند، از جمله نفت، اعمال می‌شد. کاخ سفید در توجیه این اقدام، آن را در راستای حفاظت از منافع امنیتی و سیاست خارجی ایالات متحده در مواجهه با «سیاست‌ها و اقدامات مضر» کوبا عنوان کرد. متعاقباً، در اول فوریه، ترامپ از آغاز مذاکرات با دولت کوبا برای تنظیم عرضه نفت خبر داد، اما این ادعا توسط هاوانا تکذیب شد. در پی این تنش‌ها و نامشخص بودن وضعیت تامین سوخت، دولت کوبا مجبور به فعال‌سازی طرح اضطراری خود برای رسیدگی به کمبود عرضه نفت از خارج از کشور شد. این اقدامات نشان‌دهنده تشدید فشارهای بین‌المللی بر کوبا و واکنش‌های متقابل از سوی این کشور است. تنش‌ها در این منطقه به قدری افزایش یافته است که حتی فرانسه نیز با وجود تأکید بر باز بودن تنگه هرمز، هشدار داده است که این باز بودن نباید به هر قیمتی صورت پذیرد. این موضوع نشان‌دهنده نگرانی‌های جهانی از پیامدهای احتمالی تشدید تنش‌ها در خلیج فارس و تأثیر آن بر امنیت منطقه و جهان است. در همین حال، اوضاع اقتصادی در کشورهای منطقه نیز از این تنش‌ها بی‌تأثیر نمانده است. آخرین قیمت طلا و سکه در روز پنجشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۵ نیز گویای این موضوع است که با وجود توقف رشد طلا، سکه با سقوط مواجه شده است. این نوسانات در بازار طلا و سکه می‌تواند نشانه‌ای از نااطمیننی‌های اقتصادی و سیاسی باشد که بر بازارهای جهانی سایه افکنده است. پیام رئیس جمهور کوبا، آمادگی برای دفاع و ابراز نارضایتی از سیاست‌های آمریکا، همزمان با تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای، تصویری پیچیده از وضعیت ژئوپلیتیکی امروز را ترسیم می‌کند. کوبا در حالی که با فشارهای اقتصادی و تهدیدهای امنیتی روبرو است، بر استقلال و توانایی خود برای مقابله با چالش‌ها تأکید دارد. آینده روابط کوبا و آمریکا و تأثیر آن بر منطقه همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و تحولات آتی می‌تواند مسیر این روابط را به سمت تنش بیشتر یا یافتن راه‌های دیپلماتیک سوق دهد. آمادگی نظامی کوبا، هرچند با هدف دفاعی اعلام شده است، اما در بستر تنش‌های منطقه‌ای و جهانی، می‌تواند به عنوان یک عامل بازدارنده یا تشدید کننده بحران تلقی شود. بنابراین، با توجه به اظهارات صریح رئیس جمهور کوبا و تحولات جاری در منطقه، نگاه‌ها به سمت هاوانا و واشنگتن و نحوه مدیریت این تنش‌ها دوخته شده است. پیامد این سخنان و اقدامات آتی دو کشور می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر ثبات منطقه‌ای و روابط بین‌المللی داشته باشد. با توجه به حساسیت موضوع، انتظار می‌رود که جامعه جهانی نیز از نزدیک شاهد تحولات و واکنش‌های احتمالی طرفین باشد. این شرایط، فرصتی را برای دیپلماسی فراهم می‌آورد تا از تشدید تنش‌ها جلوگیری کرده و راه‌های مسالمت‌آمیز برای حل و فصل اختلافات را جستجو کند





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

کوبا ایالات متحده آمریکا میگل دایاز کانل حمله نظامی تحریم اقتصادی

United States Latest News, United States Headlines