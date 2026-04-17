رئیس جمهور کوبا: آماده مقابله با حمله احتمالی آمریکا هستیم

میگل دایاز کانل، رئیس جمهور کوبا، ضمن ابراز نگرانی از احتمال حمله نظامی آمریکا به کشورش، تاکید کرد که کوبا آماده دفاع از خود و پیروزی در صورت وقوع جنگ است. وی آمریکا را مسئول تحریمهای اقتصادی و سختیهای معیشتی مردم کوبا دانست.
میگل دایاز کانل ، رئیس جمهور کوبا ، در اظهاراتی صریح، احتمال حمله نظامی آمریکا به این کشور را جدی دانست و بر آمادگی هاوانا برای دفاع از خود تاکید کرد. وی با بیان اینکه «ما جنگ نمیخواهیم، اما وظیفه ما این است که برای جلوگیری از آن آماده باشیم و اگر اجتنابناپذیر شود، باید در آن پیروز شویم. شکی نیست که کوبا ملتی است که قادر به دستیابی به پیروزی است»، پیام روشنی به واشنگتن ارسال کرد.
کانل در ادامه، مردم کوبا را به هوشیاری و آمادگی برای هرگونه حمله احتمالی فراخواند و دوران کنونی را بسیار دشوار توصیف کرد. او با اشاره به اینکه کشورش در حال پشت سر گذاشتن روزهای سختی است، از مردم خواست تا برای مقابله با هرگونه تهدید خارجی آماده باشند. رئیس جمهور کوبا، سیاست آمریکا در قبال کشورش را «تهاجمی چندبعدی» خواند و تحریمهای اعمال شده از سوی واشنگتن را عامل اصلی مشکلات اقتصادی و سختیهای معیشتی مردم کوبا معرفی کرد. وی با تاکید بر اینکه کوبا داستانی متفاوت دارد، به سختیهای ناشی از «مدیریت بد» در سالهای گذشته اشاره کرد و عنوان نمود که پس از پرداختن به موضوع ایران، به مشکلات کوبا رسیدگی خواهد شد. این اظهارات در حالی بیان میشود که روابط بین کوبا و آمریکا همچنان پر تنش است و تحریمهای اقتصادی به قوت خود باقیست. در ۳۰ ژانویه، دونالد ترامپ، رئیس جمهور وقت آمریکا، فرمانی اجرایی را امضا کرد که بر اساس آن، تعرفههای سنگینی بر تمام کالاهایی که کشورها به کوبا صادر میکنند، از جمله نفت، اعمال میشد. کاخ سفید در توجیه این اقدام، آن را در راستای حفاظت از منافع امنیتی و سیاست خارجی ایالات متحده در مواجهه با «سیاستها و اقدامات مضر» کوبا عنوان کرد. متعاقباً، در اول فوریه، ترامپ از آغاز مذاکرات با دولت کوبا برای تنظیم عرضه نفت خبر داد، اما این ادعا توسط هاوانا تکذیب شد. در پی این تنشها و نامشخص بودن وضعیت تامین سوخت، دولت کوبا مجبور به فعالسازی طرح اضطراری خود برای رسیدگی به کمبود عرضه نفت از خارج از کشور شد.
کوبا ایالات متحده آمریکا میگل دایاز کانل حمله نظامی تحریم اقتصادی