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رئیس کل دادگستری اصفهان: اخلال در اقتصاد، بازی در زمین دشمن

پلیتیک News

رئیس کل دادگستری اصفهان: اخلال در اقتصاد، بازی در زمین دشمن
انقلاب اسلامیمقاومتدشمنان
📆6/13/2026 6:20 AM
📰MashreghNews
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حجت‌الاسلام والمسلمین اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان در جمعیتی از مردم حضور یافت و با تقدیر از مردم انقلابی، عمق بصیرت و حضور حماسی آنان در حمایت از آرمان‌های انقلاب را تجلیل کرد. در این جمعیتی، جعفری با اشاره به اقدامات دشمنان در طول تاریخ انقلاب، از شجاعت و مقاومت ملت ایران در برابر این اقدامات تجلیل کرد. همچنین، او با اشاره به وضعیت کشور، از اقدامات افرادی که در نظام اقتصادی کشور اخلال می‌کنند، انتقاد کرد و این اقدامات را 'بازی در زمین دشمن' دانست. جعفری همچنین از اقدامات دستگاه قضایی در برخورد با این افراد خبر داد و از صدور دستور شناسایی و توقیف اموال ۱۰۰ نفر از خائنین وطن خبر داد.

به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام والمسلمین اسدالله جعفری ، رئیس کل دادگستری استان اصفهان در جمعیتی از مردم حضور یافت و با تقدیر از مردم انقلابی، عمق بصیرت و حضور حماسی آنان در حمایت از آرمان‌های انقلاب را تجلیل کرد.

جعفری گفت: از ابتدای انقلاب، دشمنان در جبهه‌های گوناگون اقدام به شدت بخشیدن به خصومت خود کردند، از جنگ تحمیلی ۸ ساله تا تحریم‌های گسترده، جنگ دوازده روزه و جنگ رمضان، اما ملت ایران با تکیه بر ولایتداری و ولایت‌پذیری، توانسته‌است دشمنان را به زانو درآورد. او با گرامیداشت شهدا و مجاهدان، جهاد امروز را بالاترین ارزش دینی دانست و اظهار کرد: ملت ایران در برابر تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی و ایادی آنان ایستاده و با الگوی عاشورایی، حقانیت خود را اثبات می‌کند.

در بخش دیگری از سخنان خود، جعفری با اشاره به وضعیت کشور گفت: در شرایطی که بسیاری از افراد در میادین و خیابان‌ها و بسیاری از رزمندگان در پای لانچرها و دیگر سنگرهای دفاع از کشور در حال تلاش و جان‌فشانی هستند، افرادی سودجو با نیت کسب سود بیشتر، اقدام به اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌کنند. جعفری تاکید کرد: اخلال در نظام اقتصادی کشور و ضربه زدن به معیشت مردم، بازی در زمین دشمن است و کسی که مرتکب این عمل مجرمانه می‌شود، مانند فردی است که در اردوگاه دشمن علیه امنیت روانی و اقتصادی مردم کشور فعالیت می‌کند.

او گفت: دستگاه قضایی در کنار نهادهای نظارتی و دستگاه‌های متولی، به وظیفه قانونی خود عمل می‌کند و بدون هیچ مماشاتی با اخلال گران برخورد قاطعانه خواهد داشت. جعفری همچنین از صدور دستور شناسایی و توقیف اموال ۱۰۰ نفر از خائنین وطن که به انحای مختلف از جنایات دشمنان در ایران حمایت کرده بودند خبر داد و تاکید کرد: این روند در استان اصفهان ادامه خواهد یافت.

همچنین، از رسیدگی به پرونده‌های فتنه‌گران دی‌ماه ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: اکثر متهمان اغتشاشات دیماه در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته و برخی از احکام صادره اجرا شده است

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انقلاب اسلامی مقاومت دشمنان اخلال در اقتصاد دستگاه قضایی حجت‌الاسلام والمسلمین اسدالله جعفری

 

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