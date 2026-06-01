رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت که بر اساس قانون، منابع کالابرگ از محل افزایش نرخ ارز تامین میشود و تامین منابع یارانههای نقدی همچنان در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار دارد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت که بر اساس قانون، منابع کالابرگ از محل افزایش نرخ ارز تامین میشود. سید حمید پورمحمدی در جمع خبرنگاران درباره برنامه دولت درخصوص افزایش رقم کالابرگ اظهار کرد که بر اساس رویه کنونی، منابع حاصل از افزایش نرخ برابری ارز، متعلق به طرح کالابرگ الکترونیک است و در حسابی نزد بانک مرکزی نگهداری میشود تا بر اساس محاسبات صورت گرفته به مردم پرداخت شود.
وی با تاکید بر اینکه منابع کالابرگ در اختیار سازمان برنامه و بودجه نیست و به بانک مرکزی واگذار شده است، ادامه داد که تامین منابع یارانههای نقدی همچنان در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار دارد. پورمحمدی درباره پرداخت مطالبات گندمکاران توضیح داد که خرید تضمینی گندم در حال اجراست و بدهی دولت به گندمکاران نیز پرداخت خواهد شد.
سازمان برنامه و بودجه نکاتی دارد که به همه دستگاهها ابلاغ کرده است از جمله اینکه بین گندم با کیفیت بالاتر و محصول با کیفیت پایینتر، تفاوت در نرخ باشد. باید گندم صنف و صنعت از گندم مصرفی مردم جدا شود. به محض اینکه وزارت جهاد کشاورزی اطلاعات دقیق را در اختیار ما قرار دهد، نسبت به پرداخت وجوه اقدام میکنیم.
وی درباره منابع لازم برای تامین دارو نیز گفت که یارانه دارو نیز در حال پرداخت است و هفته گذشته رقم قابل توجهی به طرح دارویار تخصیص دادیم که به وزارت بهداشت پرداخت شد. دارو چه در حوزه یارانه و چه در زمینه تأمین منابع واردات آن، در اولویتهای سازمان برنامه و بودجه قرار دارد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اولویت شبانهروزی دولت را بازسازی پس از جنگ دانست و با بیان اینکه بازسازی واحدهای آسیبدیده آغاز شده است، افزود که رسیدگی به اموال و داراییهای مردم، رسیدگی به خانواده شهدا و جانبازان جنگ تحمیلی سوم نیز در اولویتهای ما قرار دارد. کارهای مربوط به پرداخت هزینه بازسازی اثاثیه آسیبدیده منازل شروع شده است. همچنین پرداخت بستههای حمایتی به صنوف و واحدهای اقتصادی کوچک را آغاز کردهایم. نامه قالیباف به پزشکیان درباره کالابرگ مغایر قانون است
کالابرگ، سازمان برنامه و بودجه، افزایش نرخ ارز، یا