ریچارد مور، رئیس سازمان اطلاعات خارجی بریتانیا (MI6)، در سخنرانی خود در استانبول، بر اولویت‌های اصلی این سازمان تاکید کرد و مقابله با ایران، روسیه و چین را در صدر این اولویت‌ها قرار داد. وی همچنین به جنگ اوکراین و برنامه هسته‌ای ایران اشاره کرد.

ریچارد مور ، رئیس سازمان اطلاعات خارجی بریتانیا ( MI6 )، در سخنرانی خود در کنسولگری لندن در استانبول، بر اولویت‌های اصلی این سازمان تاکید کرد و مقابله با ایران ، روسیه و چین را در صدر این اولویت‌ها قرار داد. این سخنرانی در حالی صورت گرفت که تنش‌ها میان بریتانیا و ایران به دلیل مسائل مختلف از جمله برنامه هسته‌ای ایران و اقدامات منطقه‌ای ایران ، رو به افزایش است.

مور در این سخنرانی، ضمن تکرار اتهامات غرب علیه ایران، به حمایت تسلیحاتی ایران از روسیه در جنگ اوکراین نیز اشاره کرد و این موضوع را به عنوان یکی از چالش‌های اصلی پیش روی MI6 مطرح کرد. وی همچنین بر اهمیت مقابله با نفوذ و اقدامات چین در سطح بین‌المللی تاکید کرد و این کشور را به عنوان یک تهدید جدی برای منافع بریتانیا معرفی نمود. مور که قرار است به زودی از سمت خود کناره‌گیری کند، در سخنرانی خود به جنگ اوکراین نیز اشاره کرد و ضمن ابراز حمایت از اوکراین، از غرب خواست تا در مواجهه با روسیه، خونسردی خود را حفظ کند. او معتقد بود که روسیه در نهایت مجبور خواهد شد بین پذیرش یک بحران اقتصادی و سیاسی و یا رسیدن به یک توافق معقول، یکی را انتخاب کند. \در بخش دیگری از سخنرانی خود، مور به ادعای حمایت ایران از روسیه در جنگ اوکراین اشاره کرد و گفت که پهپادهای ایرانی و همچنین حمایت‌های چین، به روسیه کمک کرده است تا در این جنگ مقاومت کند. این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که ایران و چین بارها این اتهامات را رد کرده‌اند و بر بی‌اساس بودن آن‌ها تاکید نموده‌اند. مور همچنین در مورد برنامه هسته‌ای ایران اظهار نظر کرد و گفت که یک ایران عاری از سلاح هسته‌ای باید همچنان یک اولویت باشد. وی ابراز امیدواری کرد که دولت ایران بتواند درک کند که آینده‌ای مرفه و امن در تعامل و سازش نهفته است، نه در دنبال کردن استراتژی‌ای که باعث بی‌ثباتی همسایگان و قرار گرفتن در مقابل جامعه جهانی می‌شود. این اظهارات نشان دهنده موضع ثابت بریتانیا در قبال برنامه هسته‌ای ایران است و بر تمایل این کشور برای دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک تاکید دارد. سخنرانی مور در استانبول، بازتاب دهنده نگرانی‌های امنیتی بریتانیا در قبال تحولات بین‌المللی است و نشان می‌دهد که این کشور همچنان به نقش‌آفرینی در مسائل جهانی ادامه می‌دهد. با توجه به تغییرات در رهبری MI6، انتظار می‌رود که سیاست‌های این سازمان در قبال چالش‌های پیش رو، دستخوش تغییراتی شود. \سخنرانی ریچارد مور، در حالی که دوران ریاست وی در حال پایان یافتن است، فرصتی برای مرور اولویت‌های اصلی سازمان اطلاعات خارجی بریتانیا بود. وی در این سخنرانی، بر اهمیت مقابله با ایران، روسیه و چین تاکید کرد و این کشورها را به عنوان تهدیدات اصلی برای منافع بریتانیا معرفی نمود. اظهارات مور نشان دهنده دیدگاه بریتانیا در قبال مسائل مختلف جهانی از جمله جنگ اوکراین، برنامه هسته‌ای ایران و نفوذ چین است. او همچنین بر اهمیت حفظ ثبات و امنیت در منطقه تاکید کرد و از ایران خواست تا با اتخاذ یک رویکرد سازنده، به دنبال ایجاد روابط بهتر با همسایگان و جامعه جهانی باشد. با توجه به تحولات جهانی و تغییرات در سیاست خارجی کشورها، سازمان‌های اطلاعاتی نیز نقش مهمی در حفاظت از منافع ملی و مقابله با تهدیدات ایفا می‌کنند. سخنرانی مور، نشان دهنده اهمیت این نقش و تلاش‌های بریتانیا برای حفظ امنیت و ثبات در جهان است





MI6 ریچارد مور ایران روسیه چین جنگ اوکراین برنامه هسته‌ای

ایران آخرین اخبار, ایران سرفصلها

