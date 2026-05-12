Head Topics

رئیسی در کنفرانس خبری: با مدیریت مصرف و افزایش تولید، چراغ خانه‌های خاموش نخواهد شد

اقتصاد و انرژی News

رئیسی در کنفرانس خبری: با مدیریت مصرف و افزایش تولید، چراغ خانه‌های خاموش نخواهد شد
اتحاد منطقه ای برقعملیات تعمیراتیپیشگیری از قطعی برق
📆5/12/2026 3:30 PM
📰SharghDaily
28 sec. here / 10 min. at publisher
📊News: 42% · Publisher: 68%

وزیر نیرو با اشاره به افزایش تولید و درنهایت کاهش خاموشی‌ها، راهکارهایی برای مدیریت مصرف ارائه کرد. در کنار این خبر، آخرین قیمت دلار، طلا و سکه به همراه کاهش قیمت طلا در روز یکشنبه برای صبحگاهی‌ها فراهم شده است.

به دلیل انجام تعمیرات و اقدامات پیشگیرانه در شبکه توزیع برق، احتمال قطعی موقت برق صبح چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت‌ماه در برخی مناطق این شهرستان وجود دارد.

واکنش روابط عمومی منطقه برق شهرری: ارسال شده در روز سه‌شنبه روابط عمومی منطقه برق شهرری: عملیات تعمیراتی و اقدامات پیشگیرانه شبکه برق از ساعت هفت تا ۱۱ صبح روز چهارشنبه انجام خواهد شد و در این بازه زمانی احتمال بروز قطعی برق در برخی نقاط وجود دارد. پایین‌लिسته‌ای از مناطق تحت تأثیر این عملیات وجود دارد: * جاده قم * سه‌راه خیرآباد * خیابان هنرستان گلشنی * پایانه فتح‌آباد * شهرک برنز رابطه عمومی منطقه برق شهرری از شهروندان ساکن در این محدوده‌ها خواست تا تمهیدات لازم را برای مدیریت مصرف و جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی در نظر بگیرند

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

SharghDaily /  🏆 1. in İR

اتحاد منطقه ای برق عملیات تعمیراتی پیشگیری از قطعی برق مدیریت مصرف قیمت دلار قیمت طلا قیمت سکه وزارد نیرو

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-12 18:29:46