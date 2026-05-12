وزیر نیرو با اشاره به افزایش تولید و درنهایت کاهش خاموشی‌ها، راهکارهایی برای مدیریت مصرف ارائه کرد. در کنار این خبر، آخرین قیمت دلار، طلا و سکه به همراه کاهش قیمت طلا در روز یکشنبه برای صبحگاهی‌ها فراهم شده است.

به دلیل انجام تعمیرات و اقدامات پیشگیرانه در شبکه توزیع برق، احتمال قطعی موقت برق صبح چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت‌ماه در برخی مناطق این شهرستان وجود دارد.

واکنش روابط عمومی منطقه برق شهرری: ارسال شده در روز سه‌شنبه روابط عمومی منطقه برق شهرری: عملیات تعمیراتی و اقدامات پیشگیرانه شبکه برق از ساعت هفت تا ۱۱ صبح روز چهارشنبه انجام خواهد شد و در این بازه زمانی احتمال بروز قطعی برق در برخی نقاط وجود دارد. پایین‌लिسته‌ای از مناطق تحت تأثیر این عملیات وجود دارد: * جاده قم * سه‌راه خیرآباد * خیابان هنرستان گلشنی * پایانه فتح‌آباد * شهرک برنز رابطه عمومی منطقه برق شهرری از شهروندان ساکن در این محدوده‌ها خواست تا تمهیدات لازم را برای مدیریت مصرف و جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی در نظر بگیرند





