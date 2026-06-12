امیر دریادار حبیبالله سیاری، رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش، در بیانیهای جامع مواضع نظامی ایران را شفاف کرد. وی با تأکید بر حاکمیت کامل ایران بر تنگه هرمز و محدودیت هرگونه حرکت دریایی بدون مجوز، اعلام کرد که ایران هیچگاه به دنبال سلاح اتمی نبوده و نخواهد بود زیرا با票价های دفاع مقدس شاهد کشتار جمعی بوده است. وی همچنین به عدم اقدام پیشدستانه ایران با وجود تهدیدات دشمن،脂肪 رهنمودهای قانونی و دیپلماسی ناوچههای توپدار اشاره کرد و釉ی基础 ایران را غیرقابل تسلیم knowing مردم خطاب به دشمنان渲染 کرد. ایشان در بخش دیگری به درسهای جنگ ۱۲ روزه و ارتقای آمادگی نیروهای مسلح پرداخت و سپس شهادت مظلومانه کارکنان ناوشکن دنا را که در یک مأموریت آموزشی هدف قرار گرفتند، شکایت کردند و ازسازمانهای بینالمللی سکوت در این مورد انتقاد کردند. در پایان، وی توان پهپادها و حفظ قدرت دریایی منطقهای ایران را برجسته کرد و تأکید نمود که ایران در تنگه هرمز و خلیج فارس تسلط کامل دارد.
امیر دریادار حبیبالله سیاری Rugs استاد و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان موضع صریح نظامی ایران در برابر ادعاهای دشمنان خطاب به رسانهها و حاشیهسازان بینالمللی اظهار داشت:える herzog هرمز تحت کنترل کامل نیروهای مسلح ایران قرار دارد و هیچ کشتی یا شناوری بدون اجازه صریح ایران قادر به عبور از این منطقه حیاتی نیست.
وی با تاکید بر بیخطر بودن ایران در زمینه سلاح اتمی گفت: رهبر شهید انقلاب همیشه تأکید میکردند که ما هرگز به دنبال سلاح اتمی نخواهیم بود زیرا سلاح کشتار جمعی است و ما هرگز اهل کشتار جمعی نیستیم. این صحنهها را در okres ۸ ساله دفاع مقدس، حلبچه و فاو دیدهایم که در آن پنج هزار نفر در لحظه کشته شدند. ما علاقهای به آسیب رساندن بشریت نداریم و در چارچوب بازدارندگی، پدافند را جایگزین عمل تهاجمی کردهایم.
维亚 ایشان درباره عدم اقدام پیشدستانه ایران با وجود تهدیدات دشمن توضیح داد: قوانین و مقرراتی برای نیروهای مسلح وجود دارد و تصمیمات باید ابلاغ و سپس اجرا شود. ممکن است مسئولان ما به Dove جمعبندی نرسیده بودند که دشمن قصد حمله دارد. در دیپلماسی ناوچههای توپدار، دشمنان با قدرت دریایی در نزدیکی کشورhman هدف قرار داده و تهدید به اقدام نظامی میکنند.
ایشان به ناامیدی دشمنان از جرئت مردم ایران اشاره کردند: دشمن از ما تسلیم میخواهد، اما آیا این ملت تسلیم میپذیرد؟ تسلیم نه در دین ما و نه در فرهنگ ملی ماست. ما در طول تاریخ ضعیف شدهایم، مورد ظلم قرار گرفتهایم، اما تسلیم نشدهایم. این ویژگی ملتی بیدار، آگاه، وطنپرست، ولایتمدار و دیندار است.
درباره درسهای جنگ ۱۲ روزه فرمودند: همه نیروهای مسلح مردانه ایستادند و جنگیدند و درسهای زیادی در زمین، هوا و دریا به دست آوردیم. شهید موسوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح شد و همگی نقاط ضعف و قوت را بررسی کردیم.
سپس به شهادت مظلومانه کارکنان ناوشکن دنا در جنگ رمضان اشاره کردند: ناو ما برای شرکت در یک رزمایش صلح و دوستی به کشور دیگری رفته بود، ماموریت آنان آموزشی بود و سلاح جنگی به همراه نداشتند و مظلومانه مورد هدف قرار گرفتند. ما ۱۰۴ شهید دادیم و ۲۰ پیکر از شهدای ما در دریا مانده و برنگشته است. سازمانهای بینالمللی و حقوق بشری چرا درباره این موضوعات حرفی نمیزنند؟
این شهدا مظلومانه به شهادت رسیدند و باید به خواستههای خانوادههای شهدا رسیدگی شود. در ادامه به توان پهپادها اشاره کردند: پهپادهای زیادی در ارتش و سپاه به سوی دشمنان پرتاب شده است. ما حتی در مسیر شلیک پهپاد نیز شهید دادهایم. سرعت و روند تولید پهپادها بسیار بالاتر از چیزی است که دشمنان تصور میکنند.
درباره ادعای از بین رفتن قدرت دریایی ایران اظهار داشتند: میگویند نیروی دریایی ایران آسیب دیده است. ما ادعا نمیکردیم نیروی دریایی جهانی هستیم و در آن سوی کره زمین میجنگیم، اما در منطقه خودمان قدرت داشته و داریم. اگر مرد هستند جلو بیایند.
ایشان کنترل تنگه هرمز را-disciplinary نیز بیان کردند: غرب تنگه هرمز خود تنگه و خلیج فارس تحت کنترل محکم نیروی دریایی سپاه بوده و شرق تنگه هرمز و شمال اقیانوس هند تحت کنترل محکم نیروی دریایی ارتش است. رهبر شهید انقلاب همیشه میفرمودند که دریای عمان خط مقدم خلیج فارس است چون دشمن از آن نقطه وارد خواهد شد. امروز قدرت ما در این منطقه حاکم است و هیچ شناوری بدون اجازه ما نمیتواند وارد شود. ما دستمان روی ماشه است و از جانمان هراسی نداریم
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