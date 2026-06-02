رئیس جمهور ایتالیا هشدار می دهد که بی ثباتی در غزه ممکن است به جنگ های طولانی مدت در خاورمیانه منجر شود

سرجیو ماتارلا رئیس جمهور ایتالیا در یک بیانیه اخیر هشدار داده است که بی ثباتی در غزه می تواند به جنگ های طولانی مدت در منطقه خاورمیانه منجر شود. او با تاکید بر ضرورت پایبندی به قوانین بین المللی، از دامن زدن به خشم و نفرت در منطقه انتقاد کرده است.

رئیس جمهور ایتالیا ، سرجیو ماتارلا ، در یک بیانیه اخیر هشدار داده است که بی ثباتی در غزه می تواند به جنگ های طولانی مدت در منطقه خاورمیانه منجر شود.

او با تاکید بر ضرورت پایبندی به قوانین بین المللی، از دامن زدن به خشم و نفرت در منطقه انتقاد کرده است. ماتارلا همچنین حملات رژیم صهیونیستی به لبنان را محکوم کرده و تأکید کرده است که این حملات بر جمعیت غیر نظامی لبنان تأثیر منفی می گذارد و خطر درگیری های منطقه ای گسترده تر را افزایش می دهد.

او با اشاره به هرج و مرج در خاورمیانه، هشدار داده است که اقدامات مضر می توانند به سرعت گسترش یافته و پیروانی را به خود جلب کنند





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سرجیو ماتارلا رئیس جمهور ایتالیا بی ثباتی غزه خاورمیانه

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