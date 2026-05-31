رئیس مجلس شورای اسلامی: ما سربازان میدان مبارزه دیپلماسی هستیم

رئیس مجلس شورای اسلامی، محمدباقر قالیباف، در نشست مجازی مجلس شورای اسلامی که امروز برگزار شد، گفت: ما سربازان میدان مبارزه دیپلماسی هستیم و هیچ اعتمادی به حرفها و وعدههای دشمن نداریم.
ما ملاک ما، دستاوردهای عینی است که باید کسب کنیم تا در مقابل آن دست به انجام تعهدات خود بزنیم. تا اطمینان پیدا نکنیم که حقوق ملت ایران را گرفتهایم، هیچ توافقی را تأیید نمیکنیم. ما یاد و خاطره رهبر شهید امت، حضرت آیت الله العظمی خامنهای با ما است و هنوز فقدان این رهبر عظیم الشأن و پدر امت را باور نمیکنیم.
فقیهی که با رهبری حکیمانه و فرماندهی مدبرانه و مقتدرانهاش در طول ۳۷ سال رهبری انقلاب اسلامی پایه گذار ایران قوی، مستقل و مقتدر شد و به ما آموخت مقابل زورگویی و تهدید، ذرهای سر خم نکنیم و با مشتهای گره کرده مقابل خصم تا آخرین قطره خون مبارزه کنیم
