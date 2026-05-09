رئیس کارگروه تخصصی ملی مشاوران املاک اتاق اصناف ایران از تمدید دوماهه قراردادهای اجاره در شرایط اضطراری خبر داد

همراه با گسترش شرایط جنگی در سطح جهانی، قوانین و مقررات مختلفی برای حمایت و پشتیبانی از مستأجران وضع می‌گردد. در این میان، تمدید دوماهه جدیدترین دستورات صادر شده درخصوص قراردادهای اجاره است. برای اطلاع از آخرین اخبار و مفاهیم حقوقی، به روز باشید.

رئیس کارگروه تخصصی ملی مشاوران املاک اتاق اصناف ایران، کیانوش گودرزی، از تمدید دوماهه قراردادهای اجاره در شرایط اضطراری خبر داد. بر اساس مصوبه ابلاغی، تمامی قراردادهای اجاره ‌ای که تاریخ پایان آن‌ها همزمان با دوره شرایط جنگی است، به‌صورت خودکار برای دو ماه تمدید می‌شود تا مستأجران فرصت کافی برای جابه‌جایی یا تمدید نهایی داشته باشند.

این تمدید نیازی به مراجعه به بنگاه‌های املاک یا توافق جدید با موجر ندارد و به‌صورت قانونی اعمال خواهد شد. همچنین، وزارت راه و شهرسازی موظف شده زیرساخت اجرای این تصمیم را در سامانه «خودنویس» فراهم کند و مشاوران املاک نیز مهلت‌های جدید قراردادها را در این سامانه ثبت کنند





