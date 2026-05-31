رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست مجازی مجلس دوازدهم، به یاد رهبر شهید امت و بیان اینکه سربازان دیپلماسی هیچ اعتمادی به حرف‌ها و وعده‌های دشمن ندارند، پرداخت و گفت: ملاک ما دستاوردهای عینی است که باید کسب کنیم تا در مقابل آن دست به انجام تعهدات خود بزنیم و تا اطمینان پیدا نکنیم که حقوق ملت ایران را گرفته‌ایم، هیچ توافقی را تأیید نمی‌کنیم.

محمدباقر قالیباف در نشست مجازی مجلس شورای اسلامی که صبح امروز برگزار شد، در نطق پیش از دستور خود گفت: سومین سال مجلس دوازدهم را در حالی آغاز می کنیم که یاد و خاطره رهبر شهید امت، حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای(رضوان االله تعالی علیه) با ماست و هنوز فقدان این رهبر عظیم الشأن و پدر امت را باور نمی‌کنیم. فقیهی که با رهبری حکیمانه و فرماندهی مدبرانه و مقتدرانه در طول ۳۷ سال رهبری انقلاب اسلامی پایه گذار ایران قوی، مستقل و مقتدر شد و به ما آموخت مقابل زورگویی و تهدید، ذره‌ای سر خم نکنیم و با مشت‌های گره کرده مقابل خصم تا آخرین قطره‌ خون مبارزه کنیم.

به گزارش ایرنا؛ وی با بیان اینکه رهبری که ما خود را جانفدایش می‌دانستیم، جانفدای ایران شد و با خون مطهرش ملتی را مبعوث کرد تا آن طور که پیامبرگونه فرموده بود، کار را مردم تمام کنند، اظهار کرد: آنچه این روزها در ایران عزیز و مقتدر شاهد هستیم، از میدان‌های نبرد موشکی و دریایی تا خیابان هایی که به تسخیر مردم ایران در آمده، همه و همه نتیجه‌ مدیریت و رهبری قائد شهید امت است





