رئیس فیفا درباره حضور تیم فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶

جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، درباره حضور تیم فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ صحبت کرد و قول داد که ایران خواهد آمد، حتی اگر لازم باشد با اتوبوس به تهران بروید و خودشان را به بازیها بیاورند.
رئیس فیفا درباره حضور تیم فوتبال ایران در جام جهانی گفت: "قول دادم که ایران خواهد آمد؛ حتی اگر لازم باشد با اتوبوس به تهران بروم و خودم آنها را اینجا بیاورم.
پاسخ آنها این بود: اگر لازم باشد، خودمان سوار اتوبوس میشویم و آن را میرانیم. ما صعود کردهایم و میخواهیم بازی کنیم.
" این اظهارات جیانی اینفانتینو، یک روز پیش از شروع جام جهانی ۲۰۲۶ درحالی مطرح میشود که پیشتر، مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال و احمد دنیامالی، وزیر ورزش دولت جمهوری اسلامی پس از شروع جنگ، تهدید کرده بودند تیم ملی در جام جهانی شرکت نخواهد
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