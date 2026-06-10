رئیس فیفا درباره حضور تیم فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶

جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، درباره حضور تیم فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ صحبت کرد و قول داد که ایران خواهد آمد، حتی اگر لازم باشد با اتوبوس به تهران بروید و خودشان را به بازی‌ها بیاورند.

رئیس فیفا درباره حضور تیم فوتبال ایران در جام جهانی گفت: "قول دادم که ایران خواهد آمد؛ حتی اگر لازم باشد با اتوبوس به تهران بروم و خودم آنها را اینجا بیاورم.

پاسخ آنها این بود: اگر لازم باشد، خودمان سوار اتوبوس می‌شویم و آن را می‌رانیم. ما صعود کرده‌ایم و می‌خواهیم بازی کنیم.

" این اظهارات جیانی اینفانتینو، یک روز پیش از شروع جام جهانی ۲۰۲۶ درحالی مطرح می‌شود که پیش‌تر، مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال و احمد دنیامالی، وزیر ورزش دولت جمهوری اسلامی پس از شروع جنگ، تهدید کرده بودند تیم ملی در جام جهانی شرکت نخواهد





IranIntl / 🏆 3. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

رئیس فیفا تیم فوتبال ایران جام جهانی ۲۰۲۶ حضور در جام جهانی اتوبوس تایید صعود به جام جهانی تیم ملی فوتبال ایران تصمیم فیفا درباره ممنوعیت پرچم شیروخورشید جام جهانی ۲۰۲۲ قطر پرچم شیر و خورشید تصمیمات سیاسی فیفا

United States Latest News, United States Headlines