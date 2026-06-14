رئیس قوه قضاییه: جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران به اهداف خود نرسیده است

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم حفظ وحدت ملی گفت: صهیونیستهای خبیث علناً میگویند که منتظر خالی شدن خیابانها از ملت مبعوثشده ایران هستند. آنها این آرزو را به گور میبرند.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم حفظ وحدت ملی گفت: صهیونیستها ی خبیث علناً میگویند که منتظر خالی شدن خیابانها از ملت مبعوثشده ایران هستند.
آنها این آرزو را به گور میبرند. دشمن غدّار و حیلهگر بسیار به مخدوش کردن وحدت و انسجام ملی ما چشم دوخته است. صهیونیستهای خبیث علناً میگویند که منتظر خالی شدن خیابانها از ملت مبعوثشده ایران هستند. آنها این آرزو را به گور میبرند.
وحدت ساحات در ایران اسلامی استمرار خواهد داشت؛ میدان، خیابان، دیپلماسی و رسانه؛ همه و همه در راستای ارتقای همبستگی ملی ما هستند. خیابانها و معابر شهرهای ایران اسلامی، امروز آیینهی تمامنمای غیرت و عزت ملی ما میباشند. سنگر خیابان را رها نخواهیم کرد و فریاد و غریو اقتدار و اتحادمان، مکمل مقاومت مقدس و دیپلماسی انقلابی مان خواهد بود.
همه مسئولان کشور متفقالقولاند که در برابر دشمن نباید کوتاه آمد؛ در این رابطه هیچ اختلافنظری وجود ندارد؛ در اینکه ما نباید تسلیم تهدیدات و فشارهای دشمن در بخشهای نظامی، اقتصادی و رسانهای شویم همه یکصدا هستند؛ البته ممکن است در اتخاذ روشها، اختلافنظر باشد اما در اصل مقاومت تردیدی وجود ندارد. در این راستا، رئیس قوه قضاییه با اشاره به جنگی که آمریکا و اسرائیل علیه ایران انجام دادند، گفت: این جنگ به اهداف اعلام شده دست نیافته است.
این جنگ، نه تنها به اهداف خود نرسیده است، بلکه به ضرر آمریکا و اسرائیل تمام شده است. آنها در این جنگ، به ضرر خودشان رفتهاند. این جنگ، یک شکست بزرگ برای آمریکا و اسرائیل است
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