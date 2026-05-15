رئیس پارلمان لبنان، نبیه بری، در خصوص نتایج مذاکرات کنونی در واشنگتن، اظهار داشت که من موافق مذاکرات مستقیم نیستم، اما اکنون سکوت میکنم و زمانی که این مرحله را به پایان برسانیم سخن خواهم داشت. بری همچنین تاکید کرد که هرگونه توافقی تا زمانی که از ‘چتر تضمینهای عربستان، ایران و آمریکا’ برای اجرا و تعهد به آن برخوردار نشود، فاقد ارزش واقعی خواهد بود.
رئیس پارلمان لبنان تاکید کرد که دیدگاه وی مبتنی بر مذاکره غیر مستقیم به منظور دستیابی به توافق واقعی برای آتشبس با رژیم صهیونیستی است.
نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان در خصوص نتایج مذاکرات کنونی در واشنگتن اظهار داشت: من موافق مذاکرات مستقیم نیستم، اما اکنون سکوت میکنم و زمانی که این مرحله را به پایان برسانیم سخن خواهم داشت. بری تاکید کرد که هرگونه توافقی تا زمانی که از ‘چتر تضمینهای عربستان، ایران و آمریکا’ برای اجرا و تعهد به آن برخوردار نشود، فاقد ارزش واقعی خواهد بود. وی در گفتوگو با روزنامه لبنانی الاخبار گفت آیا در حال حاضر آتشبسی وجود دارد؟
اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۴ به هیچ توافقی پایبند نبوده است. اولین روز مذاکرات بین لبنان و اسرائیل، عصر پنجشنبه، تنها چند ساعت پس از شروع، در وزارت امور خارجه ایالات متحده در واشنگتن به پایان رسید. قرار است مذاکرات صبح جمعه از سر گرفته شود. یک منبع آگاه به خبرگزاری آناتولی گفت که اولین روز از دور سوم مذاکرات بین دو طرف در وزارت امور خارجه به پایان رسید و این دور از مذاکرات روز جمعه ادامه خواهد یافت.
جزئیات بیشتری ارائه نشده است. دور دوم مذاکرات میان لبنان و رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه در محل وزارت خارجه آمریکا آغاز شد. این مذاکرات به مدت دو روز ادامه دارد و هدف از آن توقف جنگ و تعیین آینده روابط میان دو طرف است. این در حالیست که آتشبس شکننده بدون خاتمه یافتن حملات اسرائیل به جنوب لبنان رو به پایان است.
‘سیمون کرم’, سفیر سابق لبنان در واشنگتن ریاست هیئت لبنانی بر عهده داشت که از سوی ‘ژوزف عون’ به رهبری مذاکرات مامور شده است. همچنین ‘یحیئیل لایتر’, سفیر رژیم اسرائیل در آمریکا مذاکرات را به نمایندگی از طرف اسرائیلی هدایت میکند. منابع آمریکایی گزارش دادند که دولت آمریکا این دور از مذاکرات را از زمان آغاز این روند حساستر میداند، به ویژه اینکه آتشبس به پایان خود نزدیک میشود و شکست آن میتواند به بازگشت سریع تشدید تنش بینجامد.
طرفین دو دور از مذاکرات را طی روزهای ۱۴ و ۲۳ آوریل گذشته در پایتخت آمریکا برگزار کردند. حزبالله مخالفت خود را با مذاکرات مستقیم با رژیم صهیونیستی اعلام و تاکید کرده که سلاح آن بخشی از فرایند مذاکراتی نیست.
پکن: تضمین ثبات در خلیج فارس مهم است؛ پیامدهای جدی جنگ علیه ایران ترامپ: چین پیشنهاد کمک برای توافق با ایران را داده است آخرین قیمت دلار امروز پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵/ دلار آزاد بدون تغییر ماندپیش بینی قیمت دلار در سایه تنشهای سیاسی خاورمیانه/ کف قیمت دلار چقدر است
رئیس پارلمان لبنان مذاکره غیر مستقیم توافق واقعی برای آتشبس چتر تضمینهای عربستان، ایران و آمریکا حزبالله سلاح حزبالله مذاکرات مستقیم با رژیم صهیونیستی ترامپ چین توافق با ایران ترامپ: چین پیشنهاد کمک برای توافق با ایران را