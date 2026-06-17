رئیس‌جمهور لبنان گفت که دولت این کشور از آتش‌بس حمایت می‌کند و از هر کشوری از جمله ایران که برای دستیابی به آن کمک کند، استقبال می‌کند.

رئیس‌جمهور لبنان گفت که دولت این کشور از آتش‌بس حمایت می‌کند و از هر کشوری از جمله ایران که برای دستیابی به آن کمک کند، استقبال می‌کند.

وی همچنین تصریح کرد که هیچ نگرانی برای صلح مدنی وجود ندارد و هر کسی که آن را تهدید کند، ضعیف شده و به دنبال ترساندن دیگران برای ماندن در قدرت است. رئیس‌جمهور لبنان روز دوشنبه در گفت‌وگو با سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران ابراز امیدواری کرده بود که تفاهم اخیر میان ایالات متحده و ایران به کاهش تنش‌ها در منطقه و گشایش مسیر راه‌حل‌های دیپلماتیک منجر شود.

عون در گفت‌وگو با عراقچی تاکید کرد که ثبات، امنیت و حاکمیت لبنان همچنان از اولویت‌های اصلی این کشور به شمار می‌رود. توافق آتش‌بس میان آمریکا و ایران که قرار است روز جمعه در سوئیس به امضا برسد، با واکنش‌های مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی همراه شده و بسیاری از کشورها آن را فرصتی برای کاهش تنش‌ها در منطقه دانسته‌اند. روسیه نیز خواستار پایبندی اسرائیل به تفاهم ایران و آمریکا شد و دبیرکل ناتو از یادداشت تفاهم تهران-واشنگتن استقبال کرد.

قیمت طلا ۱۸ عیار امروز چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ کاهش یافت و قیمت دلار، طلا و سکه نیز امروز در مسیر جداگانه‌ای قرار گرفتند





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

رئیس‌جمهور لبنان آتش‌بس ایران ایالات متحده لبنان

United States Latest News, United States Headlines