حجت‌الاسلام طائب در نخستین لیگ علمی نوپایا گفت، ایران الگوی پیشرفت مبتنی بر عزت مستقل است و امنیت تنگه هرمز موازنه قدرت جهانی را تغییر داده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمود طائب، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، در مراسم اختتامیه نخستین لیگ علمی "نوپایا" که صبح روز سه‌شنبه در اردوگاه فاطمه‌الزهرا(س) برگزار شد، به تشریح دیدگاه‌های بنیادین ایران درباره مفهوم پیشرفت و سعادت پرداخت. وی با تأکید بر اینکه ملت ایران خواهان دستیابی به رفاه و پیشرفت است، این مسیر را مشروط به عدم تعدی به حقوق دیگران و غیرقابل مذاکره بودن در برابر سلطه‌گری دانست.

تفاوت نگاه به زندگی و تعریف سعادت ملی

حجت‌الاسلام طائب با اشاره به تفاوت دیدگاه ملت‌ها درباره مفهوم زندگی مطلوب اظهار داشت که برخورداری از یک زندگی خوب خواسته مشترک همه انسان‌هاست اما تفاوت اساسی در تعاریف ارائه شده توسط مکاتب مختلف است. وی دو الگوی فکری متفاوت را در مناسبات جهانی و نگرش به زندگی تشریح کرد که نخستین الگو لذت‌جویی و دستیابی به منافع شخصی را حتی به قیمت پایمال کردن حقوق دیگران می‌داند. در مقابل، الگوی دوم زندگی انسان را فراتر از دنیا و سعادت را مفهومی فراتر از حیات مادی تعریف می‌کند و انتخاب میان این دو رویکرد را بر عهده انسان‌ها می‌داند.

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نقد استراتژی امنیت دو ستونی آمریکا

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به سیاست‌های آمریکا در دوران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی گفت که از سال ۱۹۶۵ میلادی، آمریکایی‌ها با اجرای راهبرد موسوم به امنیت دو ستونی در خاورمیانه، ایران و عربستان را به‌عنوان تکیه‌گاه‌های منطقه‌ای خود در نظر گرفتند. آنان درصدد بودند با توجه به منابع نفتی، ثروت و نیروی انسانی ایران، کشورمان را به ژاندارم منطقه تبدیل کنند تا ضمن تأمین منافع اقتصادی و نظامی آمریکا، مانع دسترسی اتحاد جماهیر شوروی به آب‌های منطقه شوند و امنیت رژیم صهیونیستی را نیز تضمین کنند. در چنین نگرشی، کشورهای قدرتمند برای ملت‌های دیگر سقف پیشرفت علمی تعیین می‌کنند و حتی انتظار دارند نخبگان کشورهای در حال توسعه برای خدمت به منافع آنان راهی آمریکا شوند.

ایستادگی در برابر نفوذ و جاسوسی آمریکا

حجت‌الاسلام طائب خاطرنشان کرد که مردم ایران در برابر رژیم استبدادی پهلوی و نظام سلطه ایستادند و با وجود سرکوب و به گلوله بستن دانش‌آموزان و دانشجویان، مسیر انقلاب را تا پیروزی ادامه دادند. وی افزود که آمریکایی‌ها برای تثبیت نفوذ خود، حتی رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) را در جایگاه سفیر این کشور در ایران قرار دادند و شبکه گسترده‌ای از نیروهای وابسته به خود را سازماندهی کردند. در دوران پیش از انقلاب، بخش مهمی از مراکز دانشگاهی و زیرساخت‌های راهبردی کشور تحت نفوذ آمریکایی‌ها قرار داشت و در قراردادهای نفتی نیز سهم عمده منابع ایران به بیگانگان اختصاص می‌یافت.

تغییر تاکتیک دشمن و تهدید نخبگان

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به تلاش آمریکا برای حفظ نفوذ پس از پیروزی انقلاب اسلامی گفت که آمریکایی‌ها از طریق سفارت خود در تهران، شبکه‌های جاسوسی و ارتباطی را شکل داده و برای سازماندهی جریان‌های سلطنت‌طلب و گروه‌های مخالف انقلاب تلاش می‌کردند. این اقدامات منجر به تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان پیرو خط امام(ره) شد. حجت‌الاسلام طائب اظهار داشت که آمریکایی‌ها در سال ۲۰۲۰ نیز بر تداوم مناسبات سلطه‌گرانه تأکید داشتند اما با ناکامی در دستیابی به اهداف خود، به‌تدریج از جنگ ترکیبی و هیبریدی به سمت تقابل نظامی حرکت کردند. آنان پیش‌تر با ترور دانشمندان ایرانی تلاش کرده بودند مانع پیشرفت علمی کشور شوند اما نتوانستند دانش و فناوری هسته‌ای ایران را از میان ببرند.

تأثیر تنگه هرمز بر موازنه قدرت جهانی

حجت‌الاسلام طائب در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تحولات منطقه و اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا درباره نابودی توان دریایی ایران، گفت که آمریکایی‌ها در حالی از نابودی نیروی دریایی ایران سخن می‌گویند و مدعی عبور دادن حجم مشخصی از نفت از تنگه هرمز هستند که همچنان در مدیریت بازار انرژی و کاهش قیمت نفت با مشکل مواجه‌اند. وی پرسید اگر ادعای آنان درباره کنترل شرایط درست است چرا برای اثرگذاری بر قیمت نفت به طرح موضوع مذاکرات متوسل می‌شوند. وی نتیجه گرفت که واقعیت این است تنگه هرمز امروز به یکی از مؤلفه‌های اثرگذار در تغییر موازنه قدرت تبدیل شده است و این مسیر نشان‌دهنده اقتدار مستقل جمهوری اسلامی ایران در منطقه است.